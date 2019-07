Los Mochis, Sinaloa. José Estrada Stone es un basquetbolista de Los Mochis que ha destacado desde las categorías infantiles y juveniles, participando en diferentes selecciones nacionales y que fue convocado a participar dentro de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Háblanos de este llamado a la selección

Fue hace unas semanas cuando estaba en Ciudad Obregón disputando los playoffs con Los Halcones de Obregón. Fue ahí donde me llegó un comunicado por correo pidiéndome que asistiera a la convocatoria y así empezó todo rumbo a los Panamericanos.

¿Cuál crees que es la clave para ser convocado nuevamente?

Yo creo que porque me he mantenido estos últimos años jugando bien en las ligas más importantes de México. He sido muy constante y creo que eso fue lo que vio el coach que conozco desde antes y por eso me dio la oportunidad de venir aquí y estar en la selección.

¿Qué sientes de representar a México en la justa panamericana?

Para mí es un orgullo poder representar a México dentro de cualquier torneo y ahora en estos Panamericanos es muy importante porque viene un gran cambio generacional, por lo cual creo que esto nos va a servir para apoyarnos y ver cómo estamos parados en el continente. Es una selección muy joven la que va asistir a Perú pero vamos con todo para ser un gran papel.

¿Cuando empezó la concentración del equipo?

Estamos aquí desde el 13 de julio. Terminando el Cibacopa me fui a descansar unos días a mi casa a Los Mochis y llegué aquí a la concentración el día 13 de julio donde hemos estado entrenando duro para viajar el día 26 de julio a Perú y nuestro primer juego sería el 31.

¿Cómo has visto conformada a esta selección?

Bien, es una selección muy joven con un promedio de edad de alrededor de 22 años, pero con jugadores con mucho talento y muchas ganas de competir al tú por tú con selecciones grandes. Además creo que poco a poco nos vamos entendiendo como equipo y veo muy bien los avances en los entrenamientos.

¿A qué va José Estrada a los Panamericanos?

Primeramente a demostrar y poner el nombre de México en alto, a pelear cada balón en la cancha y ser un jugador competitivo. Me gusta ganar, por lo que todos los juegos vamos a salir con esa mentalidad.

¿Cómo redondeas tu año 2019 al momento?

Yo creo que ha sido mi mejor año de lo que llevo en mi carrera. En la Liga Nacional me dieron el premio al jugador que más mejoró y en el Cibacopa logramos una gran participación con Halcones, quedándonos a un paso de la final, pero ha sido un excelente año.

Un mensaje para la afición de Los Mochis

Sólo le digo que todo se puede a base de esfuerzo y dedicación en lo que a uno le gusta se pueden dar las cosas. Ojalá que más adelante más mochitenses puedan representar a México ya sea en selecciones juveniles y por qué no en la selección mayor. Me siento muy contento de haber salido de Los Mochis, ahí realice mis primeros años como basquebolista en mi ciudad y espero que cada vez salgan más jóvenes talentos en el deporte.