Escuelitas de Futbol Infantil y Juvenil de Los Mochis regresan a la actividad

Los Mochis, Sinaloa.- Con los protocolos que establecen las autoridades sanitarias en la “nueva normalidad”, algunas escuelitas de futbol Infantil y Juvenil de Los Mochis regresaron esta semana a los entrenamientos.

Cubrebocas, guantes quirúrgicos, gel antibacterial y termómetros digitales forman parte desde ya, de los materiales esenciales para las prácticas en los campos de futbol. La Ciudad Deportiva Aurelio Rodríguez Ituarte tomó más vida con la presencia de los alumnos de escuelas como la de Guerreros FC y Santos Laguna-9 de Octubre, bajo las órdenes de Julio Quintero y Javier Sais de manera respectiva.

Con guantes y cubrebocas, los entrenadores alistan los utensilios para los entrenamientos. Foto: EL DEBATE

En la Infonavit Mochicahui, Broncos FC fue otro de los equipos que retomó los entrenamientos, bajo el mando de Fernando Norzagaray. En grupos reducidos y con la sana distancia, los clubes formativos se reincorporaron a los trabajos.

El gel antibacterial es una de las principales medidas a tomar en el nuevo protocolo. Foto: EL DEBATE

Cabe destacar que no todas las escuelitas retomaron sus prácticas, ya que hay quienes consideran que no las condiciones todavía no son la idóneas para practicar el deporte más popular del planeta.

Julio Quintero revisa la temperatura de uno de sus jugadores antes de iniciar la práctica. Foto: EL DEBATE

