'Espero un rival fuerte que siempre vaya hacia adelante"

Los Mochis, Sinaloa.- Andrés Olivas Jr. es un joven prospecto del boxeo local, hijo del conocido "Chapo" Olivas y que se encuentra en una fuerte preparación para su próximo combate para enfrentar al boxeador del centro del país Eduardo "Motorcito" Ramírez por el título nacional absoluto de la FECOMBOX.

Ambos pugilistas protagonizan la cartelera "Poker de Ases" de la promotora Grand Mex Ent que está anunciada para el próximo mes en el polideportivo Centenario de Los Mochis. En pleno cierre de preparación para su combate que aún no se encuentra confirmado por el problema del Covid-19 que tiene en alerta al país, hablamos con Olivas Jr. sobre su preparación y como se encuentra antes de este duro duelo.

¿Háblanos de tu siguiente pelea cómo te sientes al momento?

Pues me siento muy motivado, más que la vez pasada. Me siento mucho mejor preparado, me he preparado al doble, tanto físico como mentalmente, listo para lo que venga, lástima de la cuestión del virus a echado a perder algunas cosas pero he tenido una gran preparación con Karim Arce. Además ahora implica un mayor reto que el combate sea por el campeonato nacional absoluto, ya que la vez anterior era por el título juvenil.

¿Cuánto tiempo tienes preparándote para esta pelea?

Tenemos más de 2 meses y medio, estamos en las semanas más fuertes ya que la tercera semana antes de la pelea siempre es la más dura en entrenamientos y después se le va bajando poco a poco la intensidad para llegar bien a la pelea.

¿De tu rival que es lo que conoces?

No puedo decirles que lo conocí en nuestra primera pelea, ya que sólo fue un round, pero si tenido la posibilidad de verlo en videos y he mirado que como su apodo lo dice, es un motorcito siempre va hacia adelante, empujando en el combate y esperemos que así venga, porque queremos que sea un choque de trenes cuando lo enfrentemos.

¿No has tenido combates después de la última función contra el "Motorcito"?

Contra él fue mi último combate, ya que tuve un complicado corte en la ceja y me dieron dos o tres meses recuperación ya que me abrió un corte profundo donde me dieron 13 puntadas y tuvimos una larga recuperación.

¿Cuándo fue el último combate y dónde?

Fue en el mes de octubre, en el auditorio Benito Juárez aquí en Los Mochis.

¿Qué es lo que esperas de tu próximo combate?

Espero un rival muy fuerte, que siempre vaya hacia adelante y que lleve el tren del combate. Creemos que siempre lo vamos a tener encima, por lo que vamos a tirar muchos golpes y estaremos bien abusados de que no pase otro accidente y no haya otro cabezazo.

¿Cómo ves a este tipo de promotores nuevos que vienen a la ciudad?

Súper bien, ya que es una motivación más para nosotros porque ellos vienen aquí a buscar promover más nuestro boxeo, tanto realizando funciones locales y llevándonos a peleas de nivel internacional.

¿Dónde te encuentras entrenando y con quién?

Mi entrenador siempre ha sido mi papá Andrés "Chapo" Olivas, mientras que ahorita estamos entrenando en el gimnasio de los Kochules, por lo que le damos las gracias a don Manuel Montiel por prestarnos sus instalaciones y a sus boxeadores que nos han ayudado hacer el sparring.