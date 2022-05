"Esta fortaleza la traigo en el corazón desde muy chavito”: Fernando Nájar

Guamúchil.- Temperamental y entregado como él solo. Fernando Nájar López, el delegado y capitán del equipo Mocorito, flamante campeón el pasado fin de semana en la categoría Máster de la Liga Municipal de Futbol Copa Inmunotec, es un líder natural, y cuando está dentro del terreno de juego se transforma en un auténtico guerrero, pero ya fuera de ella es amigo y respetable de todos.



¿De dónde sale esa entrega y fortaleza que demuestras en la cancha, inclusive jugando en una categoría inferior en edad a la tuya?

Bendito Dios, si alguna fortaleza me anima es ese deseo de sobresalir, de realizar bien las cosas. Yo desde chavito vengo participando y traigo en la cabeza y el corazón el deseo de trascender en el futbol, pero en aquel tiempo no se daba la oportunidad. Para mí el deporte siempre ha sido un motivo de vida. La verdad, que yo cuando entro a una cancha siento lo mismo que cuando empecé. Me gusta mucho la motivación, trato de inyectársela a los compañeros. Yo disfruto mucho esto, para mí los compañeros de equipo es como una familia, disfruto la convivencia. Creo que hemos hecho una Liga (Máster) de mucha hermandad. En general, nuestro entusiasmo es aportarle al deporte.



¿Cómo le hace el municipio de Mocorito para estar siempre dentro de los protagonistas en las ligas locales de futbol?

En Mocorito, como en todos lados, hay muchos valores. Es cierto que año tras año ha faltado algo. Tenemos hoy a un buen representante del deporte, quien ha venido motivando y organizando las ligas desde abajo. Yo pienso que ese es el camino que hay que seguir de hoy en adelante. En todos los aspectos está muy duro en la actualidad para la juventud. Creo que si algo fortalece a los jóvenes y a la familia es el deporte.



¿Qué le dices a los jóvenes que desmayan y no tienen ese corazón y entusiasmo como el que tú demuestras todavía en esta categoría de Veteranos?

En el deporte y en todos los ámbitos de la vida hay que tener siempre bien puestos los pies sobre la tierra, con mucha humildad y respeto hacia el de enfrente.

Claro que hay que sacar el orgullo y la motivación. Dentro de la cancha debemos dar todo, pero ya fuera de ella respetar y reconocer al rival. Invito a los jóvenes a que no claudiquen. El deporte es muy bonito, te ayuda en la formación y en general en la vida.



Mocorito fue el líder de principio a fin en esta temporada, y ahora lo sellan con el campeonato, ¿cómo te sientes?

Tenemos cuatro o cinco años organizando bien este equipo, dándoles el espacio a quienes han creído en nosotros. Se batalló mucho al principio, pero dábamos guerra. Poco a poco fuimos fortaleciendo al equipo, y hoy la clave o mentalidad de nosotros es haber comprendido que no solo es competir, sino que debemos luchar siempre por ganar.