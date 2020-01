"Estamos jugando con el corazón"

Gran valor.

Rodolfo Amador se ha distinguido por su gran profesionalismo y entrega en cada una de las ocho campañas que suma con Cañeros de Los Mochis y en especial en esta donde está jugando las semifinales de la Liga Mexicana del Pacifico contra Tomateros de Culiacán con problemas en su mano izquierda.

Entrevistado minutos antes del tercer partido del duelo contra la escuadra de la capital sinaloense, el sudcaliforniano dijo a EL DEBATE que él va a jugar hasta que se pueda pues es su gran orgullo defender al cien pir ciento la fraela del equipo que le dio la oportunidad en este circuito de tanto prestigio como es la Liga Mexicana del Pacífico.

"Ahi está la lesión pero vamos a estar bien, voy a jugar hasta que Diosito me lo permita y todo va a estar bien. No estoy al cien por ciento, traigo ahí un problema, está roto el huesito pero no totalmente es una astilladura y el dolor no está constante fue lo que no me dejó jugar algunos partidos, ahorita solamente cuando bateo me molesta en algunas ocasiones, pero ahi va la cosa".

¿Con qué tanta motivación está jugando Cañeros esta serie contra Culiacán?

Con todas porque sabemos que Culiacán es un equipo de muy buena calidad, de los más ganadores en la liga y eso es una motivación extra, aparte de que dejamos fuera al campeón Charros de Jalisco y esos son puntos buenos para nosotros que nos ayudan para hacer frente a este compromiso tan fuerte.

No era fácil vencer a Jalisco porque traían el campeonato, traían la confianza y los jugadores que traen y pues logramos ganarles y de que manera ese último juego por eso es que este deporte es tan bonito.



¿Cómo calificas esros años que es estado con Cañeros de Los Mochis?.

Es una gran experiencia, cada uno de ellos los he disfrutado mucho,me agrada demasiado estar aquí y espero irme feliz de aquoi esta temporada y eso es conquistando el campeonato.

Por otro gran año también con Acereros de Monclova en Liga Mexicana de Verano.

Si. Monclova es otra ciudad que me ha tratado muy bien y nos da mucho gusto ser parte de este equipo. Es también una organización de mucho respeto que año con año trabaja fuerte en busca del campeonato.