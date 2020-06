"Estar en Santos Laguna fue lo mejor que me pasó": Éder Jhowanny Chavira

Guasave.- Para un futbolista jugar en los campos de un equipo profesional se convierte, sin duda, en un sueño realizado, en especial cuando formas parte de un equipo de Primera División, aunque no alcanzó a jugar con ellos en el máximo circuito, tal es el caso del guasavense Éder Jhowanny Chavira, quien con esfuerzo y determinación logró pertenecer al club Santos Laguna.

Con este equipo vivió grandes experiencias dentro y fuera del terreno de juego, siendo del 2001 al 2007 cuando tuvo esa fantástica aventura, llegando a ver acción en la otrora llamada Primera División “A”.

Actualmente se desempeña como entrenador y jugador amateur en el Torneo Municipal de Futbol de Primera Fuerza con el equipo de El Chaleco, plantel que está a la espera de disputar la etapa de cuartos de final ante Club Hernan’s-Nío.

¿Cómo surge la oportunidad de formar parte de las fuerzas básicas de Santos Laguna?

Fue a principios del año 2000 cuando llegaron visores de varios clubes de Primera División, entre ellos de Santos Laguna, y ahí nos probamos en el estadio Kory Leyson, donde fui elegido en ese momento para viajar a Torreón y hacerme pruebas con el equipo. Poco tiempo después fui considerado para formar parte de las fuerzas básicas de este club.

¿En qué posición se desempeñaba?

Jugaba normalmente como contención, luego me pasaban como carrilero por derecha, ya que en ese entonces jugábamos con línea de cinco, por lo que se necesitaban dos carrileros.

¿Logró debutar en la Primera División con el equipo de la comarca?

No pude lograrlo, lamentablemente por lesiones que se me presentaron en ese entonces en mi rodilla derecha.

¿Cuánto tiempo estuvo fuera de las canchas por ese problema?

Alrededor de 10 meses, pues fue una malformacion de mi rodilla lo que me provocaba una tendinitis, despúes, al recuperarme, quise volver pero me bajaron de categoría, lo que me hizo regresar a Guasave despúes de durar seis años con el club.

¿Tras salir de Santos, buscó otra oportunidad con alguna otra institución?

Después de salir en el 2007 de Santos, un año más tarde realicé pretemporada con Dorados, estuve a punto de incorporarme con ellos, pero por cuestiones de contrato decidí no quedarme, ya que el sueldo que me ofrecían era poco y no me alcanzaba para solventar mis gastos de manutención allá en Culiacán.

¿Fue su mejor experiencia el estar con Santos?

Claro que sí, ahí en Santos Laguna tuve como compañeros a grandes jugadores como Francisco Gabriel De Anda, Oribe Peralta, Matías Vuoso, entre otras figuras más.

¿Qué consejo le daría a todos los jóvenes que aspiran a ser profesionales?

Que no busquen la comodidad y salgan de su zona de confort para lograr los sueños que se propongan.

Te puede interesar

Liga MX: Fallece Gil Loza histórico del futbol mexicano y del Club León

“Sentimos que no se nos da el crédito suficiente”: Roberto Osuna

La primera función de box a puerta cerrada se autorizó para realizarse en Tijuana