Esto se va a reanudar y tenemos que volver de la mejor forma: Luis Romo

Los Mochis, Sinaloa.- El mochitense Luis Romo ha tenido un exitoso paso como refuerzo de Cruz Azul y actualmente se encuentra en Querétaro pasando la cuarentena con su familia y entrenando fuerte a la espera del regreso del futbol.

¿Dónde estás pasando la cuarentena?

Aquí estoy en Querétaro, tengo una casa aquí y me vine para hacer ejercicio, tengo un poco más de espacio acá, estoy con mi esposa, mis niños y mi mamá.

¿Qué opinas de esta situación?

Es una situación muy compleja la verdad, que nos va a dejar muchas enseñanzas yo creo a todas y cada una de las personas que la estamos viviendo porque te hace valorar lo que tienes, a uno como futbolista el poder jugar, el poder ofrecerte para un estadio lleno, para la afición que siempre te apoya es muy motivante y el no tenerlo te demuestra que todos estamos expuestos a que una contingencia te cambie todo y tengas que venir a tu casa y estar encerrado todo el tiempo.

¿Qué recomendaciones les dio el club?

Que nos quedemos en casa, que trabajemos en casa, que nos mantengamos en forma porque esto se va a reanudar y tenemos que volver de la mejor forma.

¿Cómo es tu día en estos momentos?

Primero que nada te levantas y a hacer ejercicio, intento hacer doble sesión diario, en la mañana un poco de aeróbico, de cardio y por la tarde el gimnasio y durante el día estar con mi familia aprovechando también estos momentos que algo positivo tienen que tener y es eso, el momento que el futbolista tiene con su familia regularmente es muy poco, entonces ahora hay que aprovechar la larga estancia y llenarte de ellos porque esto va a pasar y vamos a estar en concentración, entonces te intentas llenar de tu familia, llenarte de energía y aprovechar cada momento con ellos.

¿Qué tan complicado es entrenar de esta forma?

No, tranquilo tanto como uno quiera, yo creo que hay que ser responsable de lo que estás haciendo, de lo que puedes perder si no te mantienes en forma, lo disfruto y me mentalizo que tengo que volver de la mejor forma porque estamos en la cima y ahí queremos seguir cuando vuelva el torneo.

¿Les mandan rutinas de ejercicio?

El club nos manda un plan semanal y ahí lo vamos siguiendo, de hecho nos conectamos en Zoom y ya el profe nos ve cómo hacemos los trabajos para que los hagamos de una buena manera.

¿Qué es lo que más extrañas de tu vida cotidiana?

El jugar cada fin de semana, eso es lo que te llena, el jugar frente a un estadio lleno es el sueño de cada uno de los compañeros, en lo particular eso es lo que me gusta, jugar y sentir esa emoción, ese nervio, esa ansiedad por ya estar en una cancha.

¿Cómo te has sentido en Cruz Azul?

Muy bien, muy adaptado la verdad, tengo grandes compañeros, un plantel con mucha calidad y estás en un club grande, lo disfrutas al máximo.

¿Ha sido complicado jugar en un club así?

No ha sido complicado, ha sido muy emocionante, muy reconfortante el estar en un club tan grande, donde siempre te están viendo y eso te lleva a mejorar cada día, el hecho de que todo lo malo y lo bueno que hagas se va a ver multiplicado por diez te motiva a estar siempre de la mejor forma y es algo muy positivo para mí y para mi carrera.

¿Esperabas que te fuera tan bien tan pronto?

La verdad yo siempre fui consciente de que tenía que llegar a hacer lo mismo, el resultado la verdad no lo tenía planeado, yo lo que pensé desde el momento que supe que iba a Cruz Azul era disfrutarlo al máximo y lo estoy disfrutando, el resultado hasta el momento es el resultado de trabajar cada día al cien por ciento, no era lo que pensaba que iba a pasar, disfruto el día a día y lo disfrutas más cuando están en Cruz Azul, el día a día en Cruz Azul es otro nivel.

¿Cómo te han sentado los llamados a Selección?

Muy bien, es una motivación extra, estar en Selección siempre es un sueño para cualquier futbolista, estoy muy motivado, espero consolidarme en Selección para poder llegar a un Mundial que es el sueño desde pequeño.

¿Cuáles son tus objetivos?

En Selección es consolidarme, estar ahí, ser frecuente en las convocatorias e irme ganando un lugar para llegar al Mundial y en Cruz Azul es ser campeón, no hay otro objetivo.

¿Cómo esperan regresar?

Muy bien, muy motivados y con la conciencia del lugar en el que estamos y el objetivo que tenemos, en lo que se ve en el grupo hemos hecho un trabajo muy bueno, veo a todos en forma, muy metidos y seguimos con esa armonía que te da la comunicación, aunque sea en línea nos estamos comunicando, eso te lleva a trabajar muy bien.

¿Qué opción les gustaría para cerrar el torneo?

A mí no me gustaría que se acabara la Liga, uno quiere terminar el torneo y ganarlo en la cancha, que nos den el título tampoco y una Liguilla creo que sería injusto para los equipos que están cerca peleando, esperamos que el torneo se pueda reanudar donde se quedó porque eso te dejará un mejor sabor de boca cuando ganes el campeonato.

¿Qué le dices a la afición?

Que estén muy tranquilos que pronto estaremos ahí todos reunidos de nuevo y que se queden en casa y se cuiden, que lo más importante es la salud.

