Estoy echando mano hasta de los ahorros

Guamúchil, Sinaloa.- Ante el grave problema de la contingencia de salud que se vive por el Covid-19, no solo los atletas han tenido que suspender toda actividad, sino que los árbitros también han tenido que irse obligadamente al congelador. Juan Pablo López Valenzuela, uno de los mejores árbitros de futbol locales, comparte con los lectores de EL DEBATE la forma en que está sobrellevando la triste situación.

Un árbitro como tú, acostumbrado a tener tanta actividad a la semana, ¿cómo estás sobrellevando esta situación de la pandemia?

La verdad, que se me está haciendo muy difícil, pero entrenando en casa y leyendo el reglamento ahí la llevamos poco a poco, pero con muchas ganas de volver a las canchas.

¿Hasta cuántos partidos a la semana llegas a sancionar en algunas ocasiones en los distintos circuitos locales?

En algunas semanas muy cargadas he llegado a pitar hasta 15 juegos, entre minisoccer y futbol 11.

Una trayectoria muy larga la tuya. ¿Cuántos eventos estatales y nacionales crees tener en tu cuenta?

En los seis años que tengo aquí en Guamúchil como árbitro, me ha tocado pitar cinco nacionales y unos 15 estatales.

En finales estatales he sancionado cinco y he salido 10 veces de asistente, mientras que en nacionales, gracias a Dios, también he estado presente en varias finales.

¿Cómo te imaginas serán los tiempos cuando se reanuden las acciones, qué actitud tendrán ustedes como árbitro y los jugadores en su papel?

Creo que uno como árbitro, con todo esto que está pasando, tendrá que valorar más el trabajo y echarle más ganas. Los jugadores esperemos que se hayan dado cuenta que el futbol es para ir a divertirnos, distraernos, es algo para relajarnos, es un deporte y se tiene que ver como tal.

¿Alguna vez te habías imaginado parar tanto tiempo en un trabajo como es el arbitraje o el deporte en general por algunas situaciones como la que está pasando?

Nunca imaginé, jamás pasó por mi mente que fuera posible algo como este problema del coronavirus.

¿Cómo le haces para mantenerte activo de alguna manera con los cuidados y prevenciones que las condiciones lo ameritan?

Yo, en lo particular, sigo activo, entreno dos veces en casa al día. Una práctica por la mañana y otra en la tarde. Todo encerrado, pero no dejo de estar entrenando.

¿Qué le dices a la gente, a los deportistas que se encuentran desesperados por la situación y ganas de volver a la actividad?

Tener calma, es algo que a todos nos está afectando. Todos estamos con ansias de volver, hay que estar tranquilos y darle tiempo al tiempo. Debemos echarle ganas para que esto termine pronto, para el bien de todos. Ya regresaremos pronto al campo.

¿De qué manera le estás haciendo para tener algún ingreso, poder sobrellevar la situación y cubrir las necesidades de tu hogar?

Echando mano de los ahorros, lo bueno que había algo allí, y haber más adelante cómo nos va.