“Estoy en deuda con la afición de Los Mochis”

Gran compromiso.

Los buenos números que puso este año con Pericos de Puebla en la Liga Mexicana de Verano tienen bastante motivado al infielder mochitense Jesús Arredondo y es por eso que acepta el gran reto que tiene enfrente de lograr una campaña muy diferente a la de la edición pasada con Cañeros de Los Mochis donde los buenos resultados no estuvieron de su lado.

El trabajo.

"Quiero ser jugador de todos los dias, ahora quiero jugar a diario y estoy consciente que ese privilegio no es regaladao, me lo tengo que ganar a pulso y lo voy a lograr porque se que tengo una gran deuda con la afición y directiva de Cañeros de Los Mochis", dijo el mochitense que bateó un muy aceptable .283 con 16 jonrones y 67 carreras impulsadas para ser uno de los mejores hombres a la ofensiva en la escuadra poblana a pesar de haber batallado con lesiones en una gran parte de la campaña .

Su aporte.

Con los verdes en la anterior edición no pudo aportar mucho con un promedio ofensivo de .200 con un jonrón y apenas nueve carreras impulsadas en los 44 juegos donde vio acción.

"Es muy difícil estar en la banca y ver a los compañeros hacer su trabajo. Yo quiero más actividad y pienso que la campaña pasada tuvímos muchos extranjeros y esa fue la causa que los mexicanos estuvímos mucho tiempo fuera del line up, no tuve una buena campaña y eso bueno reconocerlo y es por eso que hoy me he puesto esa meta de ganarme nuevamente la oportunidad de ser un pelotero titular", dijo Arredondo de 28 años que llega a su novena campaña con los esmeraldas desde su debut en 2010-2011 donde jugó sus primeros 13 partidos en Liga Mexicana del Pacifico.

Los planes.

"Acepto que he quedado debiendo en estos últimos años porque no he estado jugando todos los días y cuando me requieren no he podido hacer el trabajo, trato pero no me han salido las cosas y eso se tiene que corregir y es por eso que le estoy poniendo muchas ganas al trabajo en esta pretemporada. Es mi gran reto este año: el de venir a jugar bastantes juegos y estar en el line up a diario".

El ahora primera base y bateador designado reconoce lo que hicieron elementos como un Ramón Urías, Esteban Quiroz, Isaac Rodríguez y Saul Soto para que el equipo verde llegara hasta semifinales.

"Se partieron el alma jugando un excelente beisbol y es por eso que no tuvimos muchas oportunidades pero este es otro año y hay que trabajar fuerte para ganarnos esa oportunidad".

Otra fuerte jornada.

Los Cañeros de Los Mochis tuvieron el viernes otra fuerte sesión de trabajo en jornada donde no hubo ninguna novedad en cuanto a la incorporación de nuevos elementos al campamento de prácticas.

El coach Mario Iván Santana que está al frente de las sesiones de trabajo se vio muy activo coordinando la actividad con el valioso apoyo de los coachs Alberto Castillo, Víctor Quintero Jr., José Luis Valdez y Victor Sauceda trabajando con la gran cantidad de peloteros novatos que se van abriendo camino en esta difícil profesión.

La escuadra esmeralda regresa el sabado a la actividad del acondicionamiento físico al estadio Emilio Ibarra Almada a partir de las ocho de la mañana con la probable incorporación de caras nuevas.