Estoy listo para poder dar una buena impresión: Alexis Wilson

Los Mochis, Sinalao.- Entre los mejores. El receptor mochitense Irving Alexis Wilson está viviendo una fenomenal experiencia este verano ya que fue llamado al campo de entrenamiento del equipo grande de los Cardenales de San Luis donde comparte la receptoría con un experimentado de la posición como lo es el boricua Yadiel Molina.

¿Cómo llegas a estos entrenamientos de grandes ligas?

Muy motivado después de ganar el campeonato con tomateros y gracias a dios sano y listo para poder dar una buena impresión en estos entrenamientos.

¿Cuáles son los planes que tienen Cardenales contigo esta temporada?

Todavía no me han dicho que planes tienen para mí este año, pero primeramente hacer un buen trabajo en los entrenamientos y los juegos y dejarlo a decisión de ellos a que liga me asignen.

¿Esta es tu primera oportunidad en campo de entrenamiento?

Es la primera oportunidad desde el inicio, el año pasado estuve en un minicamp por si se abría la oportunidad.

¿Tuviste una buena temporada con los Peoria Chiefs el año pasado y un campeonato con Tomateros, Eso te hace llegar con más confianza en busca de un lugar?

Si es el año pasado fue un año muy positivo gracias a dios y al trabajo que hicimos en algunos ajustes y claro que me da confianza pero al igual me motiva más poder mejorar lo logrado el año pasado.

Alexis Wilson. Cortesía

¿Has hablado o tenido acercamiento con Mike Shildt manager de Cardenales?

Si el miércoles fue el primer día de entrenamientos me dio la bienvenida y el manager me felicito por un buen primer día de entrenamiento.

¿Cómo va ser tu itinerario de trabajo con Cardenales?

Hasta ahorita la mentalidad esta en estos entrenamientos hasta ahorita no me han dicho el plan que tienen conmigo para más adelante.

¿Cómo te sientes con los peloteros que forman parte de estos entrenamientos?

Muy bien hay muchas caras conocidas y son grandes peloteros y excelentes personas.

¿Tener a Yadier Molina al lado es una experiencia única, Que consejos te da al momento de entrenar?

Son muchas cosas que él nos transmite tanto con palabras como el solo hecho de verlo a él entrenar y ver la disciplina y el enfoque que usa para prepararse.

¿Qué tan importante ha sido tu familia en esta carrera?

Muy importante tener siempre el apoyo de toda mi familia desde que empecé mi carrera profesional siempre han estado ahí para alentarme y ayudarme en lo que se pueda.