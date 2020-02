"Estoy tomando la oportunidad al lado de un gran equipo"

Los Mochis, Sinaloa. El joven entrenador de la Ciudad de México Jhovanny García arribó esta campaña al equipo de Pioneros de Los Mochis para formar parte del cuerpo de coacheo comandado por Samir Saint Claire.

García, en su primera experiencia en el Cibacopa, se dice muy contento y feliz de poder arrancar con este reto en una liga diferente.

¿Tu experiencia en el baloncesto?

El año pasado tuve la oportunidad de iniciar como entrenador en jefe en la LNBP y ahora se me está dando la oportunidad de participar en Cibacopa, al lado de un gran entrenador, y estoy tomando la oportunidad junto a un gran equipo.

¿Cómo ves el arranque de pretemporada?

Pues tenemos jugadores de mucha experiencia, que vienen de ligas importantes como Brasil, de Austria y China. Buscamos tener un equipo alto para recuperar muchos rebotes a la ofensiva y defensiva y poder cambiar durante la defensa.

¿Cómo ves la liga?

Ya he estudiado esta liga. Es muy fuerte, con jugadores muy atléticos por la cantidad de juegos, y tenemos que buscar traer jugadores muy fuertes ya que deben de no caer en lesiones o sobrecargas musculares.

¿Qée te parece el sistema de juego de la liga?

Es buena, pero a diferencia de la liga nacional, aquí tienes menos tiempo de recuperación. Por eso debemos hacer una muy buena pretemporada para evitar problemas y durante la campaña realizar buen scouteo para buscar darle un poco de descanso a los jugadores. Es por eso que decidimos traer a los jugadores con más de 15 días de anticipación.

¿Qué te parece la ciudad y el clima?

Me encantan, estoy acostumbrado al estrés de la ciudad y aquí me siento como nunca. Me siento descansado y enfocado dando el 100 por ciento aquí en Cibacopa.