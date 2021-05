Fallece en Guamúchil el cronista deportivo Filiberto “Fily” Inzunza

Guamúchil, Sinaloa.- El deporte de Salvador Alvarado y de toda la Región del Évora se viste de luto ante el repentino fallecimiento de nuestro compañero debatero y de la pluma Filiberto Inzunza Avendaño. Y con este pesar tristemente me toca escribir de nuevo con un gran dolor y en primera persona.

Decano del periodismo. Sin duda el principal cronista deportivo local quien siempre llevó bien puesta la camiseta de EL DEBATE de Guamúchil desde su fundación el 12 de abril de 1980 hasta el día de ayer que se publicó en estas páginas su última columna Ingenio y Figura.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Aquellas máquinas de escribir olivetti y las teclas de los equipos actuales más modernos se detienen en su memoria. Apasionado de las letras, historiador, amante de los deportes en particular del futbol y beisbol.

Fue duro en ocasiones con las críticas de lo que para él se estaba haciendo mal en lo que respecta a la promoción deportiva y de todo el acontecer social.

Dicharachero como el solo. Nunca le faltaba las bromas. Se van junto al compañero “Fily” o se apagan muchos personajes ficticios creados por él en sus columnas como mister fly on go.

Cuantas historias contadas por este decano del periodismo que fue partícipe de innumerables gestas contadas a su propio estilo. Fue entre otras historias, el gestor de “El Coloso del Dique” y el primer director de la Sección Deportiva de este diario.

Siempre se mostró orgulloso y recordaba aquel 1980 cuando empezó a escribir crónicas y reseñas del acontecer del deporte, en lo que para él fue siempre el patrón indiscutible de la noticia en la Región del Évora. El DEBATE.

Entre muchas de sus anécdotas solía recordar sus inicios de periodista, viejos compañeros de la redacción, fotógrafos, diseñadores y las formas rústicas de ensuciar cuartillas de inmensos textos en las viejas máquinas de escribir.

Y a propósito de vericuetos infrarrojos como lo expresa él en sus columnas. Queda también en el tintero toda su historia como amante del beisbol y aquellos viejos personajes del Guamúchil de ayer. Sus amigos del futbol lo recordarán también por siempre.

No pudo despedirse de tantos amigos, y tampoco de otros que no estaban muy de acuerdo en sus críticas. Su equipo de Santaneros en la Liga de Futbol Diamante ya no lo tendrá en sus filas. Se fue con el deseo de ser campeón.

Leer más: Beisbol: Astros asaltan a Piratas en la Liga Péimbert Camacho

La Pandemia impidió se desarrollara una final de su equipo Santaneros. Las canchas deportivas lo extrañarán sin duda. Los que fuimos sus amigos lamentamos con pena su partida. Abrazos fraternos a sus hijos, nietos, hermanos y amigos.

Hoy en las redes y al enterarnos de la noticia les contaba a quienes conocieron a “Fily”, que se nos adelantaba el que para muchos fue nuestro maestro e inspiración en esto de escribir reseñas y crónicas deportivas.

Si no fue el más dotado para batear y chutar un balón de futbol, Filiberto Inzunza conocía mucho de todos los deportes. Defendía a capa y espada a su equipo el América en el futbol Nacional y a los Yankees en la mejor pelota del mundo.

Mocoritense de nacimiento y alvaradense por adopción. Fue telegrafista de profesión a lo largo de muchos años, actividad que compartía con el periodismo deportivo. Se nos adelantó el gran “Fily”, y ya hace mancuerna en el más allá con muchos otros entrañables amigos que tuvo en el deporte, y que se han adelantado en el camino, entre ellos Humberto “El Profe” Dautt y su compadre Jesús Cerecer.

En memoria de Ingenio y Figura, así como de Garra y Temple, sus dos columnas hoy cierran sus páginas, pero abren su legado. Descanse en paz el amigo “Fily” Inzunza Avendaño.