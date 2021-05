Familia Zamora dobla a Los Zapotes en la Liga Beisbol ZC del Club Polluelos

Mazatlán, Sinaloa.- El líder e invicto, Familia Zamora (5-0), vino de atrás y con un cuadrangular con la casa llena de Gustavo López en la sexta entrada venció 20-12 a Los Zapotes en la jornada cinco de la Liga de Beisbol categoría ZC, que organiza el Club Polluelos.

El grandulón Sirhan Carvajal (3-0) fue el pítcher ganador al superar a César Sánchez.

Por Zamora destacaron Gustavo López de 5-5 con una base, dio un jonrón, produjo 11 y anotó cuatro. Su compañero Jesús Salazar pegó de 4-3; Ignacio Velarde, de 5-3, y Ricardo Ríos, de 4-2. Por los Zapotes, Víctor Núñez y Jaime Osuna, de 5-3 cada uno.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Los Rodríguez ganan

Familia Rodríguez apaleó 17-0 a Chapas y Elevadores Valdez. Ulises Lizárraga levantó los brazos y perdió Francisco Barrón. Por los Rodríguez, Iván Rodríguez se fue de 4-3; Daniel Torres, de 5-3, y Ernesto Medina, de 3-2 con un triple y cuatro impulsadas. Por Chapas, Gerardo Valdez, de 4-2.

Leer más: Beisbol: Toros de Cortines visitan a los Abarroteros del ejido México

Mazver tiene su triunfo Mazver Bienes Raíces logró su primera victoria (1-4) doblar 10-1 a Diseños Schobert. Ezequiel Rodríguez ganó y sufrió el revés Vinicio Estrada. Raúl Loaiza, de 4-3, y Francisco Clavel, de 3-2, destacaron por Mazver. Por Schobert, Ángel Garay así como Francisco Schobert, de 4-2 cada uno.

Taller Samy pierde

Los Originales 100 Botes de Urías vencieron 10-4 a Taller Samy. Alfonso Navarro se apuntó la victoria y Lorenzo Córdova fue el derrotado. Jesús Román (4-3), Martín Almodóvar (5-3) y Sebastián Cázarez (4-2) lucieron por los ganadores. Por los perdedores, Samy Bastidas, de 3-2, y Gilberto Estrada, de 4-2.

Herrera es superado

Taller Mecánico As Ruiz venció 3-2 a Los 100 Botes-Suspensiones Herrera. El zurdo Óscar Noriega (4-0) se fajó la ruta completa, en la cual aceptó cinco hits, dio cuatro bases, ponchó a siete y le anotaron dos rayitas. José Gutiérrez fue el serpentinero que cayó, y lo relevó Jesús “Brujo” Herrera.

El Changuirongo luce

Mariscos El Changuirongo-Jurídico Martínez sigue con paso de campeón. Con una ofensiva de 22 imparables, entre ellos ocho dobles y buen pitcheo del ganador Juan Manuel Magaña, Mariscos El Changuirongo apaleó 21-0 Familia Lugo. Para Magaña Velarde fue su tercera victoria. Lanzó ocho y un tercio sin hit ni carreras, ponchó a nueve, dio dos bases y no le anotaron carrera.

José María Cisneros fue el lanzador derrotado. Por Jurídico Martínez, que perdió el invicto, Alfonso Cristerna, de emergente en la novena entrada por Humberto Ontiveros, dio sencillo que evitó el sin hit ni carrera.

STANDING

EQUIPO G P JV

1.- F. Zamora 5 0 -

2.- Taller As 4 1 1

3.- J. Martínez 4 1 1

4.- Originales 4 1 1

5.- B. Herrera 3 2 2

6.- T. Samy 2 3 3

7.- Shobert 2 3 3

8.F.Rodríguez 2 3 3

9.- Chapas 1 4 4

10.- Mazver 1 4 4

11.- F. Lugo 0 5 5

12.- Zapotes 0 5 5

SIGUIENTE JORNADA

Domingo 2 de mayo:

10:00 Horas: Familia Zamora vs Mazver en el campo uno del Club Polluelos, y en el tres, Familia Rodríguez vs Los Originales

11:00 horas: Taller As vs Los Zapotes en el campo Cervecero.

Leer más: Beisbol: Papas Selectas derrotó a los Dodgers por 7-5

14:00 horas: Taller Samy vs Shobert en el campo uno del Club Polluelos. En el dos, Chapas y Elevadores vs Familia Lugo. En el tres, Mariscos El Changuirongo vs 100 Botes de Herrera.