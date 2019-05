Final inconclusa en Costa Azul

Angostura, Sinaloa.- Debido al bochornoso acto protagonizado ayer al mediodía por algunos jugadores y la porra de ambos equipos finalistas, el partido de campeonato del Futbol Ejidal Zona Sur de Angostura categoría Segunda Fuerza Copa Ingeniero Jesús Enrique Verdugo Pérez no pudo cerrar con éxito la edición 2018-2019 y la moneda sigue en el aire.

El cotejo estelar de la competencia estaba muy bueno, dado a que tanto los artilleros de Costa Azul como los de Chinitos estaban dando el extra y algo más en la cancha del conocido campo pesquero. Pese a que las dos escuadras tuvieron sus peligrosas llegadas de gol que no las capitalizaron, el empate a cero reinó al término del medio tiempo. En la segunda parte la adrenalina subió de tono y con ello las riñonudas jugadas, ya que los artilleros empezaron a meter fuerte la pierna.

Los seguidores de Chinitos estallaron de alegría cuando su equipo metió el gol de la ventaja y fue obra de Onorio García a través de un penalti, pero el gusto les duró poco, ya que instantes después el silbante señaló otra pena máxima pero ahora a favor de Costa Azul.

Lamentables los sucesos ocurridos en el futbol costero / Fotografía: Bardo Villa EL DEBATE

Aquí fue donde se presentó el conato de bronca entre algunos jugadores y salieron expulsados uno de cada equipo, pero las cosas no pararon ahí, ya que cuando estos se dirigían hacia sus bancas se dijeron de cosas y se calentó el ambiente a tal grado de que las porras invadieron la cancha, unos calmando la situación, pero otros incitando a la violencia.

Argumentando falta de garantías para sus jugadores, ya que no había elementos de Seguridad Pública, la entrenadora de Chinitos, Carmen Janeth Escobar, quien por cierto es la directora de Deportes en Angostura, ya no quiso que continuaran las acciones y le pidió a sus jugadores que abandonaran la cancha y por tal motivo Costa Azul no tiró el penalti que significaba el empate.

Las alegatas no se hicieron esperar y tuvo que intervenir el presidente del torneo, Ricardo Aceves, para llegar a un acuerdo. Tras varios minutos de dimes y diretes se dio a conocer que el partido se va a volver a jugar de cero el próximo domingo, a las 17:00 horas. Costa Azul quiere ser local, Chinitos pide cancha neutral.