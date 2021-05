Fire Máster golea a Dportenis; lista la liguilla

Mazatlán.- Fire Máster fue mejor que Deportenis y cerró de forma perfecta la fase de Liga, al vencer a sus rivales por 4-0 en duelo de la fecha 20 dentro de la campaña 2020-2021 de la Liga de Futbol de Primera Fuerza Municipal.



Juan Gárate salió inspirado para marcar dos goles, además Arturo Mendiola también anotó, con esto Fire Máster demuestra que llega en su punto a la fuesta grande por el título.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias



Desde el comienzo fue un duelo de intensidad, en donde ambos equipos buscaron la portería rival y se mostraron con dinámica en el terreno de juego.



Una vez más Manuel Martínez y Arturo Mandiola lograron mover de buena forma los hilos en el mediocampo de su equipo para generar oportunidades en ofensiva.



Acciones

Dportenis quería hacer daño por los costados, con la velocidad de Irving Ochoa y José Rodríguez.

Fue a los 23’ minutos cuando Fire Máster encontró el 1-0. Manuel Martínez metió un pase medido a profundidad dentro del área, donde Ricardo Gaspar logró controlar y definir cruzado con la zurda para marcar el primer tanto de la noche.



Cinco minutos más tarde “Los Apagafuegos” encontraron el segundo para encaminarse al triunfo, luego de una gran jugada colectiva con salida desde el fondo que definió Arturo Mendiola.



Giovanni Padilla, tocó para Efrén “Chihuas” Casillas, quien mandó la bola al área sobre el movimiento de Mendiola, para que definiera sobre la precipitada salida del guardameta.

Segundo tiempo

Para la segunda parte, Deportenis buscó el gol del descuento, pero este no llegaría rápido.

Fire Master estaba bien parado atrás, con intervenciones de Giovanni Padilla, Jorge Lerma, Eduardo Velarde y Derian Domínguez.



A los 74’, Juan Gañárate aprovechó un pase a profundidad que ganó las espaldas de la defensa, para anotar el tercer gol, luego de definir de buena manera sobre la salida del arquero.



Por si fuera poco, Fire Master anotó el cuarto, Gárate hizo su doblete al marcar el segundo de la noche con disparo potente a primer poste, donde el arquero rival erró en su intento por detener el tiro.



Con este triunfo, Fire Máster terminó como segundo en la tabla con 51 unidades, mientras que Dportenis es cuarto con 38 puntos.

Más resultados

Cuatro partidos no se disputaron esta jornada, dos de ellos fueron desde la mesa en la junta y dos más porque otro equipo no se presentó. En la mesa, Jumapam venció a Azteca y Covec a Escobosa. Delgadillo sumó tres, luego de que Tiburones no se presentó. Lo mismo logró Boys contra Mavir.

Familia Fajardo y Escuela Náutica igualaron 2-2 en duelo de la última jornada. Al final el punto extra fue para los cadetes, quienes ceraron la fase regular con 23 puntos en el lugar 11. Fajardo quedó en el séptimo lugar y será rival de Fire Máster en la ronda de cuartos de final.

Tabla general

Equipo Pts

1.- Jumapam* 53

2.- Fire Máster* 51

3.- Asefis-SPE* 44

4.- D’portenis* 38

5.- Boys* 38

6.- Covec* 36

7.- Fajardo* 29

8.- Delgadillo-Servigrúas*29

9.- ORPB 25

10.- Mavir 23

11.- Náutica 23

12.- Tiburones 22

13.- Escobosa** 9

14.- Colonia Azteca** 0

*Clasificado a liguilla

**Descendido

Los duelos de cuartos de final

Fire Máster se medirá en la fase de cuartos de final al equipo de Familia Fajardo, luego de terminar como el segundo lugar de la tabla.El líder Jumapam va contra Eléctric Delgadillo, mientras que Asefis-Spe va en contra de Construcciones Covec. Boys chocará ante Dportenis.