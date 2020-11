Florerías de Guamúchil no presentaron pérdidas significantes por poca compra

Guamúchil, Sinaloa.- Pese a que los floristas de la ciudad de Guamúchil siguen inciertos de no saber exactamente cómo les fue con sus ventas, al no llevarse cuentas correspondientes en esta fecha por el Día de Muertos, el líder de los floristas, Juan Ramón Velázquez Labrada, manifestó que no se registraron pérdidas con la venta de flores gracias a haber adquirido menos producto por tener un panorama incierto de venta por motivos de la pandemia del coronavirus y con ello en que los camposantos estarían cerrados, lo que generaría reducir la afluencia de visitantes y la poca compra de flores.

No obstante, dio a conocer que aún se encuentran con la esperanza de que en los próximos días logren mayor afluencia y con ello ingresos, ya que los panteones tendrán sus puertas abiertas, y quienes no acudieron a visitar a sus fieles difuntos los días que permanecieron cerrados por prevención, acudan a obtener sus flores

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Vamos a esperar hasta el día 6 para ver cómo nos resulta, no se puede comparar una fecha con otra, esta fecha es única, nos cambió todo, y la verdad trabajamos más, afortunadamente no tuvimos pérdidas“, explicó el líder de los floristas.

Asimismo, comentó que dadas las ventas que se tuvieron les quedó poca flor, sin embargo, ésta será utilizada para seguir trabajando.

“Yo pienso que a nadie le fue mal, en el sentido de que hayan tenido pérdidas, porque era poca la flor y no había mucho riesgo de que se les quedara”, recalcó.

Por otro lado, el líder de los floristas de la ciudad de Guamúchil expuso que gracias a que tuvieron mucho apoyo por parte de las autoridades, al actuar ante la presencia de quienes querían comercializar flores, sus ventas no se vieron tan afectadas.

‘‘Nosotros creíamos que no iba a haber gente queriendo vender, sin embargo, sí hubo, y ahí las autoridades actuaron y eso nos ayudó mucho”, manifestó Velázquez Labrada.

Ante esta situación, una de las maneras en las que se encuentran trabajando para hacerles llegar a quienes no acudieron a los camposantos por prevención al COVID-19 y por seguir las indicaciones de las autoridades municipales, recalcó que están trabajando mediante una campaña de publicidad para invitar a la ciudadanía a comprarles sus productos, en donde han logrado obtener algunos pedidos que han ayudado a su actual economía.

Cabe mencionar que debido a la pandemia y que las autoridades decidieron cerrar los panteones como medida de prevención a posibles contagios, los floristas optaron por comprar menos flores a comparación de años anteriores, para así evitar mayores pérdidas y con ello que sus productos sean desechados, ya que al trabajar con flores naturales implica cuidado especial y ser comercializadas lo antes posible, para conservar su estado, pues este Día de Muertos fue inusual, ya que es una fecha muy significativa en sus ventas y sobre todo el 1 y 2 de noviembre, y ahora, con las restricciones de mantener cerrados los panteones, la venta se detuvo y no hubo mucho flujo de gente.