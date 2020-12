Foráneos gana el partido amistoso en Costa Azul, Angostura

Angostura, Sinaloa.- Para este tipo de convivencias se pintan solos, y de nueva cuenta el éxito fue redondo en el tradicional encuentro de futbol decembrino en el campo pesquero Costa Azul, Angostura.

Al final el equipo de Foráneos sale con los brazos en lo alto, imponiéndose en maratónica tanda de penales a Locales, y de esta manera cobrar venganza de su derrota del año pasado. El fraternal y divertido choque terminó con empate a uno en los tiempos normales, lo que obligó a la serie de tiros desde los 11 pasos para definir al ganador.

El arranque de las acciones resultó nivelado en todas sus líneas y el marcador no se movió en la primera mitad, pero los Foráneos tomaron la delantera con tanto del ex profeso de la Unión Americana, Marcos “Marquito” Castro. Locales no pierde el orden pese a verse en desventaja y consigue la igualada con un golazo desde larga distancia de Daniel Escalante.

El cierre fue trepidante y con emociones, pero el marcador ya no se movió. Al finalizar, y con el ambiente todavía al rojo vivo, se lanzaron los cobros penales, y Foráneos, de la mano de su portero Samuel Castro y del capitán Jhony Óliver Mascareño, corren con mayor fortuna y salen victoriosos, desquitándose así del revés del año pasado.

Locales ha ganado cuatro ediciones y Foráneos dos. Esta convivencia la organiza Jesús Javier “El Chivero” Ruelas con apoyo de otros compañeros, quienes aprovechan para regalar también dulces a los niños y ofrecer comida para todos los jugadores.