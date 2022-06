Futbol 7: Secundarias Técnica 2 Matutina y General 3 van por la Copa Malova

Las escuelas Secundaria Técnica 2 Matutina y General 3 consiguieron el boleto a la gran final de la Copa Malova de Futbol 7.

La primera semifinal fue entre los equipos de la Secundaria Técnica No. 2, el turno matutino versus el turno vespertino. En el primer tiempo dominó ampliamente el turno matutino aventajando 4 goles a 1, sin embargo, en el segundo tiempo las cosas cambiaron.

El equipo vespertino despertó junto con su goleador Omar Leyva quien anotó un triplete para sumar al otro gol de Martín Cruz, con lo cual se emparejó el marcador.

Casi para acabar el segundo tiempo los matutinos anotan el quinto gol con lo que definen el encuentro a su favor.

Los goles de los matutinos fueron de Gerson Gutiérrez (2), Ramón Martinez (1), Pamir Anaya (1) y Javier Montoya (1).

La segunda semifinal fue entre la Secundaria General No. 3 contra el Colegio Nueva Senda. Los de la Gral. 3, pupilos del experimentado Director técnico, Profesor Saúl Jiménez, ganaron sin problema a los colegiales con un marcador de 5-0.

Cabe señalar que los jugadores de la General 3 son algunos destacados jugadores de selección local. Los goles fueron de Ramón Rodríguez (2), Cristian Cerritos (1), Gael León (1) y Tadeo Cruz (1).

Los partidos finales y la premiación están programados a realizarse el día martes 21 de junio. El partido por el tercer lugar a las 17:00 horas entre la Secundaria Técnica No. 2 vespertino y Colegio Nueva Senda. Y la final a las 18:00 entre la Secundaria Técnica No. 2 matutino y Secundaria General No. 3.

Posteriormente se realizará la ceremonia de premiación donde se entregarán trofeos y medallas a los equipos ganadores.