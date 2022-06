Futbol: Culiacán Municipal es campeón Estatal de la categoría Ositos

La selección de la Liga Municipal de Culiacán conquistó el campeonato de la categoría Ositos Sub 10 que se llevó a cabo en las canchas de la Liga Asoditef de Ahome. Los culiacanenses superaron 2 goles por 1 a la Liga Mazatlán Imdem en un intenso duelo que se tuvo que definir en los tiempos extra.

El partido

Los capitalinos dieron el primer aviso a los dos minutos en un tiro libre de Iván Montes desde el sector derecho que fue bien resuelto por el arquero.

Los porteños abrieron el marcador al minuto 10 al minuto, cuando Diego Cárdenas tomó el balón botando en los linderos del área y sacó un bombazo de derecha que dejó sin oportunidad al portero.

Tres minutos más tarde los mazatlecos estuvieron cerca del segundo en un tiro libre, pero la defensa de los capitalinos se revolvió para alejar el peligro.

Con la desventaja en el marcador, Culiacán se fue al frente y logró un ligero dominio, aunque Mazatlán seguía mostrándose peligroso.

Fue al minuto 24 cuando la Liga Municipal igualó los cartones, en un tiro libre de zurda de Iván Montes tiró desde la izquierda que se colgó del ángulo.

Culiacán tuvo la primera amenaza del segundo tiempo al minuto 35, pero si atacante no alcanzó el esférico.

Mazatlán respondió al minuto 44, pero "Messi" Valle no tuvo un buen control dentro del área. Pese a los intentos de ambos equipos, el marcador no se movió y se tuvo que llegar a los tiempos extra.

Al minuto 53 el goleador Amilkar Domínguez se hizo presente para darle la ventaja a los capitalinos con un remate dentro del área.

Al término de la gran final, los organizadores premiaron a los finalistas, así como al campeón goleador Amilkar Domínguez y al jugador más valioso Iván Montes, ambos de la Liga Culiacán Municipal.

Los culiacanenses se ganaron el derecho de representar a Sinaloa en el Campeonato Nacional que se llevará a cabo en Toluca, Estado de México en fecha por designar.