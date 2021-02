"Guamúchil dará la gran batalla en la Clemente Grijalva”: Victor González

Los Mochis.- Los Garbanceros de Guamúchil trabajan a todo vapor en armar un buen equipo para su regreso a la Liga de Beisbol Clemente Grijalva Cota de Primera Fuerza que se inicia en abril.

Su delegado Víctor González comenta EL DEBATE que el ambiente en Guamúchil ha venido a la alta por la participación de este equipo en el reconocido circuito de beisbol de primera fuerza que en este 2021 cumple 63 años de actividad.

“Estamos en un 90 por ciento en las posibilidades de jugar nuevamente en la Clemente Grijalva, nada más estamos a la espera de que las autoridades municipales en Guamúchil nos den luz verde para hacer realidad este proyecto. Nosotros estábamos participando en la Liga Peimbert Camacho de Guasave pero sus sistema de competencia de un solo juego por domingo no nos gusto y fue por eso que decidimos hacer el cambio y venirnos a la Clemente Grijalva, no vimos conveniente seguir en la Peimbert y ojalá que nuestra participación aquí sea exitosa.

¿Qué es lo que esperan en su regreso a esta liga?

La verdad estamos muy entusiasmados y tenemos muchas expectativas de lo que es la Clemente Grijalva. Tenemos elementos que ya han jugado aquí y sabemos que la exigencia es muy fuerte pero nos estamos alistando para hacer un equipo competitivo. Aún no tenemos nada definido respecto a la formación del equipo, pero tenemos la base que es la que estaba jugando en la Peimbert, tenemos algunos refuerzos, tenemos a un jugador de aquí de Los Mochis que es Germán Ibarra y al picher Juan Grijalva que será nuestro ex profesional pues él ya jugó con los Piratas de Campeche en la Liga Mexicana de Verano, también a Julio Gutiérrez de Bamoa que es reconocido a nivel estado. El mánager aún no lo tenemos definido”, comento Víctor González al concluir la reunión semanal de la liga del martes.

Los Garbanceros de Guamúchil lograron el subcampeonato de la liga Clemente Grijalva en 1987 perdiendo la serie final titular a manos de los Pascoleros de San Miguel.