Guardia Nacional apalea 12-6 a Magisterio en la Liga de Beisbol Burócrata

Mazatlán.- Guardia Nacional se impuso por paliza de 12-6 a Titanes del Magisterio en la jornada tres del grupo B de la Liga de Beisbol Burócrata Federal, temporada 56. Gabriel Cañedo se llevó la victoria y el descalabro recayó en Francisco Colado. José Miguel García pegó de 4-3 y Gerardo Borboa de 2-2 por los exitosos. Por los caídos, Arturo Díaz de 3-2.

En otro frente, Sindicato Sagarpa venció 12-4 a Poder Judicial Federal. Antonio Lizárraga dobló en la lomita de los disparos a Carlos Andrade. Luis Salazar (5-4), Víctor Medina (5-3) y Luis Torres (6-3) batearon bien por Sagarpa.

Por Poder Judicial, Christian Elizalde de 4-3. SNTSA Sección 80 y Mazadrill-D-1-230 empataron 7-7. Por los primeros lanzó Cutberto Rendón y con el madero se fue de 4-3 su compañero Jesús Lizárraga, de 4-2. Lamberto Guevara tiró por D-1-230. Jesús Payán (5-3) y Cruz Guevara (4-2) batearon bien.

Issste doblegó 25-3 a SNTE Sección 53 B. Alejandro Manjarrez triunfó y el coscorrón fue para Marcos Almaral. Iván Guerra conectó de 6-5 y Alejandro Leyva Castro de 5-4 por los ganadores. Por los perdedores, Cruz Alduenda bateó de 4-2 con cuadrangular y Carlos Piña, de 4-2.

Resultados grupo A

Correos 12-8 Cobaes

PG.- Vicente López

PP.- Mauricio Nonato

MBG: Camilo Velarde (6-3),

MBD: Gibrán Guerra (4-2, HR con la casa llena y Frank Haro (4-2 con jonrón).

Itmaz 16-8 FEDESSP

PG: Daniel Ríos

PP: Alfonso Pardo

MBG: José Gárate (5-3, HR)

SNTE S. 53 A 8-5 UAS

PG: Joel Ramos

PP: Jorge Rojas

SCT Dizapama 11-4 A. SAT

PG: Manuel Martínez

MBP: Orlando Benítez (4-1, HR).

Seguro Social 9-3 Magisterio

PG: Jesús Paredes

MBG: Juan Lizárraga (5-3, HR), Sebastián Díaz (4-2, HR) y Jesús Paredes (4-1 HR).

SIGUIENTE JORNADA

Para el sábado 27 de abril, grupo A

SNTE Sección 53 A vs Cobaes en el campo dos del Sarabia; Correos vs Itmaz en el campo tres del Sarabia; SCT Dizapama vs FEDESSP en el Muralla dos; Seguro Social vs Auditoría SAT en Polluelos dos. Y en Polluelos tres, Magisterio vs UAS. Los juegos son a las 10:30 horas con 30 minutos de espera.

Grupo B

Guardia Nacional vs Sagarpa en el Polluelos uno; Sección 80 vs Magisterio en el Muralla uno; SNTE Sección 53 B vs Poder Judicial en el Cangrejos, y Mazadrill vs Issste en el no del Sarabia. Los duelos son a las 10:00 horas, con 30 minutos de tolerancia.