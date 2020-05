“Hacer deporte es un regalo para sí mismo”, Elidia López Valdez

Los Mochis, Sinaloa.- Una guerrera.

El gusto por el atletismo le nació por la práctica que tenía de salir a caminar todos los días acompañada de su hermana.

La caminada no fue suficiente y al tiempo empezó a inscribirse en las carreras que a seguido se realizaron y la convivencia con otras corredoras le sirvió mucho para hacer nuevas amistades y eso fortaleció el gusto por estar trotando a diarios en el parque Sinaloa o bien en la Ciudad Deportiva Centenario, en la Deportiva Aurelio Rodríguez o bien en el mismo Cerro de la Memoria.

El lugar no importa.

El sentir a diario la adrenalina que produce el recorrer kilómetro a kilómetro, el sentir el latido del corazón a cada paso y sobre todo el bienestar que produce la práctica diaria del deporte es su medicina, su alimento y su “gasolina” que ocupa para soportar el trajín diario de combinar el trabajo de una ama de casa, el trabajo en la oficina y el trabajo que representa el atender a dos tesoros: sus hijos que son su razón de ser y su gran inspiración para cumplir a diario el ser una persona de bien, el ser un verdadero ejemplo para muchos.

SU DISCIPLINA

Elidia López Valdez es graduada en la carrera de Contaduría Pública del Instituto Tecnológico de Los Mochis y su gusto y su diaria convivencia con los números lo combina a la perfección con el deporte del atletismo que de repente se presentó en su camino hace diez años. A la fecha suma una participación de un buen número de competencias pedestres locales y foráneas , donde destacan 19 medios maratones en Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y San Diego y un maratón, la competencia atlética más extenuante con la distancia a cumplir de 42 kilómetros.

¿Es muy difícil enfrentar ese reto de ser trabajadora, mamá y deportista?

“Ya me acoplé muy bien, ya se hizo una costumbre el correr, el hacer deporte. Me gusta mucho, es una gran satisfacción el cruzar la meta en cada carrera y es un gusto enorme para mí el estar en cada competencia, gane o no gane algún premio, eso es secundario porque lo que importa es moverte y hacerle un bien a tu cuerpo”, comenta Elidia López quien tiene que cumplir una estricta disciplina para poder cumplir sus obligaciones en el trabajo, en casa y todavía hacerse de un tiempo para entrenar todos los días.

¿Cuál es tu rutina?

“Me levanto a las seis de la mañana porque ya me hice un compromiso de ayudarle a mi cuerpo con el ejercicio a diario. Me voy a trotar o al gimnasio, según sea el tipo de trabajo físico que me toque. Yo me inicié en esto a los 37 años y me arrepiento de no haberlo hecho antes, esto ya lo tomé en serio y no voy a dejarlo tan fácilmente, el correr o ejercitarme a diario es algo que ya es parte de mi vida”.

Sus hijos Maximiliano y Marco Antonio son su motor y por ellos es que día a dia lucha por ser una buena mujer, una mujer trabajadora que tiene un hogar y unos hijos por quienes seguir adelante.

¿Quién te apoya en todo esto?

“Yo estoy sola, perdí a mi marido hace 15 años y desde entonces soy madre y padre. Mis hijos son mi razón de ser, son mi bendición. Mis padres y mis hermanos han sido de gran ayuda, mis hijos y las amigas y amigos que he hecho en esto de las carreras, son compañeros muy valiosos para mi”.

¿Cuál sería tu mayor satisfacción en todo esto?

El tener la oportunidad de hacer deporte te hace mejor persona, te hace olvidar muchas cosas y te da un mejor modo de vida, lástima que mucha gente no se ha dado cuenta de eso, mi recomendación que hagan algo, que se muevan porque el cuerpo lo necesita, el caminar, el trotar o el correr ayuda mucho y ojalá se animen a hacerlo. Les va a cambiar la vida”

Te puede interesar:

Cecilio Acosta jugó en la Clemente Grijalva

Ángel Moreno jugó 28 años en la Liga Mexicana del Pacifico

Antonio Osuna tenía un “cañón” en su brazo