Halcones y Villa Unión dejan todo para la vuelta

Mazatlán.- Dos emocionantes duelos se vivieron en la ida de las semifinales dentro de la Liga de Fútbol Superveteranos Municipal, donde se disputaron los primeros noventa minutos de las llaves buscando un pase a la final.

Villa Unión y Halcones igualron a dos, mientras que Sonido Zeuss-Servigrúas se impuso por la mínima.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias



Primero el líder, Cosab-Powerade Villa Unión sufrió ante Deportivo Halcones, pero terminó por rescatar un valioso empate a dos, para dejar todo por definirse en el juego de vuelta.

Acciones

Halcones fue superior a sus rivales en los primeros minutos, incluso llegó a tener ventaja de 2-0, pero no se pudo quedar con el marcador a su favor y ahora tendrá que ir a pelear con todo en el juego de vuelta ante el actual campeón.



El equipo de Óscar "Puma" Ahumada demostró por qué es el segundo de la general en el segundo tiempo y empató el encuentro.



Armando "Pisto" Peña y Ernesto Osuna le dieron la ventaja a Halcones, pero ya en la recta final del encuentro los tantos de Francisco Tostado y David Jaime Motta, lograron hacer que "Los Rojos" igualaran el marcador.



El duelo de vuelta será de poder a poder, este sábado 12 de diciembre en punto de las 17:00 horas en el campo dos de la Toledo Corro.



Halcones sabe lo que es ganar cuando en el papel son las víctimas, pues en los cuartos de final eliminó en penales, a Aluminios "El Pollo" , equipo que avanzó a la fiesta grande como el primer lugar de la tabla general.

Zeuss saca ventaja mínima

En la otra semifinal, Sonido Zeuss- Servigrúas se llevó ventaja por la mínima ante Hermanos y Amigos, dejando todo para definirse el juego de vuelta.



César "Cuate" Lizárraga anotó el gol en favor de su equipo, con el cual se llevan una mínima ventaja al enfrentamiento definitivo y buscarán amarrar su pase a la final.

Sonido Zeuss tiene una ventaja de un gol para el juego de vuelta contra Hermanos y Amigos/ Cortesía



Pese a dominar y tener más llegadas, Zeuss no pudo mejorar su diferencia y solo logró ventaja por un gol.

Con una buena actuación de Carlos "Flash" Hernández y "El Comandante" Francisco Amezcua, Hermanos y Amigos mantuvieron el marcador en el segundo tiempo, pese a las llegadas de Zeuss, que busco el segundo por conducto de Jesús "Tili" Félix y Francisco Luna, pero este se les negó.



Para esta semifinal, Zeuss no podrá contar en el banquillo con su director técnico Humberto "Beto" Hernández, quien no está registrado y no tuvo el aval de la Liga para comandar a su equipo sobre la línea de juego.

Lo que viene

Los fraternos están vivos, no pudieron liquidar a la escuadra albiverde en el primer capítulo de la semifinal, el juego de vuelta se disputará este sábado a las 17:00 horas, en el campo uno de la Toledo Corro.



Dos emocionantes duelos se vivieron en la ida de las semifinales dentro de la Liga de Fútbol Superveteranos Municipal, donde se disputaron los primeros noventa minutos de las llaves buscando un pase a la final.