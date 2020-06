Hay “Príncipe” para rato, y regresaré más fuerte: Carlos Cuadras

Guamúchil, Sinaloa.- A poco menos de nueve meses de su último combate y soportando las inclemencias de la alerta sanitaria como todo mundo, ansioso espera su regreso el excampeón del mundo Carlos “El Príncipe” Cuadras.

Sin perder su estilo alegre y bullanguero el peleador alvaradense accede entrevista con EL DEBATE vía telefónica desde el municipio de Jiquipilco, Estado de México, cerca del Centro Ceremonial Otomí, lugar en donde se encuentra entrenando y alejado del bullicio de la Ciudad de México.

Sobre el grave problema por el que atraviesa el país y a la pregunta de cómo está sobrellevando la situación, “El Príncipe” responde entre risas con un “Dios aprieta pero no ahorca”.

Comenta que nunca ha dejado de entrenar y actualmente se mantiene en el gimnasio preparándose fuerte a puerta cerrada y esperando a que pase pronto la contingencia.

Considera que en su más próximo compromiso podría enfrentar por el título mundial de la OMB al japonés Kazuto Loka o revancha ante “El Gallo” Estrada. “Estoy listo para cualquiera de estos compromisos, necesito comer y yo peleo donde me pongan”.

El exmonarca de la WBC en la división de los Supermosca y medallista de oro en los Juegos Panamericanos del 2007 en Río de Janeiro, Brasil ha retomado bien su carrera, con seguidilla de tres triunfos, tras caer frente al boricua McWilliams Arroyo en Los Ángeles, California.

Ansioso y muy optimista cree que hay “Príncipe” para rato y que regresará más fuerte que nunca. Carlos Cuadras, con récord de 37-3 en triunfos y derrotas, no niega que su mayor anhelo es sostener peleas de revancha ante Román “Chocolatito” González o frente a Juan Francisco “El Gallo” Estrada.

Opina que hoy se siente con mayor experiencia y mejor respaldo de su equipo de trabajo, que lidera Rudy Hernández, con apoyo en la preparación física de Sergio Yáñez y Miguel Mendoza. Todos estos proyectos están por cocinarse para “El Príncipe” Cuadras, que también se encuentra esperanzado en que se dé finalmente la pelea entre “El Canelo” y el nipón Ryota Murata, y así poder ser parte de esa función en una pelea coestelar.

Lejos de aceptar que su carrera se encuentra en la recta final, el guamuchilense comenta que se siente fuerte y en su mejor momento. “Todavía tengo mucho qué dar, y tendrán ‘Príncipe’ por cinco a seis años más. Me gustaría ganar el título contra “El Gallo” Estrada y después unificar con otros”. Opina que cuando vuelva a los cuadriláteros verán a un “Príncipe” más maduro, más fuerte, pero con su estilo único.

Sobre el trago amargo que vive la sociedad con la alerta sanitaria, aconseja no perder la calma, siguiendo las indicaciones preventivas que dan las autoridades de Salud, ya que el problema no es un juego, pero que con la ayuda de todos se le puede vencer. “Estamos al pie del cañón, no se desesperen, un saludo a toda la afición de Sinaloa, Guamúchil y Tamazula II”.

