Hay que tener paciencia para salir todos juntos: presidente de Liga de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Luis Adolfo Castro Aguilar vive su tercer periodo como presidente de la Liga Infantil y Juvenil de Beisbol Municipal de Ahome y ante el receso por el Covid-19 pide paciencia a jugadores y padres de familia para regresar completos a los campos.

¿Por qué tomaste la decisión de regresar a la presidencia?

No fue una decisión, fue algo que no esperaba, el presidente anterior Jorge Rivera me invitó que le ayudara de vicepresidente, yo estoy en el movimiento de la iglesia MFC y le comenté que no podía, que sólo cada 15 días, pero de sorpresa en diciembre el día que hizo la posada renunció y automáticamente me metió ahí, no fue por gusto.

¿Qué significa regresar a la presidencia de la Liga?

Es algo que ya conozco, es la tercera vez ya y la verdad yo estaba muy a gusto porque a mí me encanta andar con mi nieto y verlo jugar y a veces si te quita un poco de tiempo de estarlo viendo, estás viendo un juego y van y te hablan, sacas broncas y a fin de cuentas no alcanzas a disfrutar un juego de ellos, pero si está muy bien, la gente se ha portado muy bien y está jalando muy bien al directiva.

¿Qué tanto ha cambiado la Liga desde tu anterior periodo?

Ahorita no me han dado chance de ver que ha cambiado con este problemita que nos salió de la pandemia, tengo poco pero he visto buena disponibilidad de los mánagers, de los delegados y de padres de familia que se han acercado sobre situaciones que tenían dudas, yo creo que el que a uno lo conozcan ya se acercan con más confianza a preguntar y les hemos estado informado de todo, ha estado bien fluida la información gracias a Dios.

¿Cómo encuentras a la Liga en lo deportivo e infraestructura?

En lo deportivo yo digo que está muy bien, he estado avances en todas las categorías, antes veía una o dos, pero ahora como Presidente le hemos estado dando vueltas a todas las categorías y la verdad están muy buenos los avances en cuestión de nivel de Liga, en infraestructura nos falta algo, nos falta arreglar los campos, las lomas, ahorita estamos en eso con el señor Felipe Juárez, nos va ayudar a conseguir tierra para ver si en estos días tenemos oportunidad de arreglar todas las lomas, en estas vacaciones aprovechamos para arreglar unos dogouts, las mallas del MAS, Rodrigo Mendoza, soldamos las puertas de los campos que estaban caídas, las gradas donde había hoyos, ahí vamos despacito y esperamos que si Dios quiere y nos preste vida para salir con este problemita y empezar a jugar a fines de junio ya empezar con los campos bien, nosotros seguimos dándole.

¿Qué hace falta para recuperar campeonatos nacionales?

Yo este año le tenía mucha confianza a todas las selecciones, se hicieron las selecciones en un 90% bien checadas por la directiva, estuvimos checando números y para mí íbamos por unos 2 o 3 campeonatos nacionales en categorías que estaban muy fuertes, yo ceo con posibilidades a la mayoría, pero hay unos mánagers que se han dedicado más a entrenar que otros, muchas veces por falta de instalaciones nos truncan esa manera de sacarle más jugo a los plebes, tenemos que buscar como entrenar sin dejar a los equipos por fuera, que es algo difícil porque son muchos equipos.

¿Qué planes se tienen para el regreso?

Regresando si Dios quiere vamos a lanzar una sola jornada y empezar a entrenar para empezar los playoffs lo más rápido que se pueda, ver si se van a hacer los torneos nacionales hasta donde se van a alargar y si se van a poder llevar a cabo, si no se van a poder llevar a cabo los torneos nacionales, vamos a seguir con la Liga hasta casi casi agosto, jugar más para que los equipos no se eliminen tan luego, a pesar de que hemos jugado alrededor de 14-15 juegos, nosotros estábamos calculándole jugar hasta 22, ya habíamos hecho planes para empezar las eliminatorias en mayo y no se nos dio por este problemita, pero esperemos que se solucione todo y salir adelante con la Liga.

¿Cómo ha sido la comunicación con la Asociación?

Hemos tenido muy buena comunicación con el director de Región que es Alfredo Cervantes y con el presidente de Asociación que tenemos buena amistad también, nada más que primero checamos con Alfredo que es muestro director de Región, hay que guardar respeto a la autoridad, ya con el presidente de Asociación hablamos como amigos y hasta la fecha nos dice que no hay nada en firme de si se van o no hacer los torneos, están esperando que las autoridades den fecha de la liberación de este problema, que digan ya está listo y arránquense o espérense al próximo año.

¿Qué le dirías a los jugadores y padres de familia?

Que tengan un poco de paciencia, porque es mejor esperar un poco más y no Dios guarde vaya a pasar un problema con jugadores, mánagers o padres de familia, ahorita hay que tener paciencia para salir todos juntos y que no nos vaya agarrar algo de este virus y que nos falte alguien, queremos llegar todos completos.

