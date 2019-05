Héctor Argiro y su Mundo en Torino

Los Mochis, Sinaloa. Héctor Argiro es un argentino que desde el 2016 inicio con la ruta Panamericana nombrandola "El Mundo en Torino", desde su país hasta llegar a Alaska sobre su auto un Torino de color blanco visitando los diferentes paises del continente americano.

Héctor desde muy pequeño le surgió el gusto por conocer el continente, gracias a las enseñanzas de su padre poco a poco fue investigando para buscar realizar este sueño. En su paso por Los Mochis esto nos comentó.

“Cuando tenía 10 años más o menos, le pregunté a mi papá hasta donde llegaba la panamericana, y el me respondió hasta Alaska. No pregunté más. Empecé a ver los mapas que tenía en mi casa, sólo de Argentina y seguí la ruta panamericana hasta el límite con Bolivia. Mis tíos tenían Torino, el auto argentino, ambos de color blanco. Entonces me dije algún día voy a ir hasta Alaska en un Torino blanco”, nos comentó Héctor en su trayecto por Sinaloa.

Este viaje inicio 24 de noviembre de 2016 y la llegada a Alaska la tiene estimada para agosto de 2019. De lograrlo piensa seguir viajando con el objetivo de dar la vuelta la mundo y llegar a Argentina. Los gastos de este viaje son realizados por medio de ahorros, patrocinadores y venta de mercancía (playeras, gorras, tazas, llaveros, postales) en el viaje y Argentina.

Sobre su experiencia en los diferentes países que a pasado a sido muy buena. “Me han tratado excelente en todos los países que estuve. Destaco a El Salvador sobre el resto, más por el hecho que todos hablan mal de este país sin conocerlo ni haber estado allí. Por supuesto que en México me han tratado excelente también y hasta el momento, quitando Argentina, es el país que he estado más tiempo”.

Por último nos hablo de su paso por Sinaloa. “Excelente, sobre todo por Culiacán. Tuve la mejor bienvenida de los clubes de autos. Aproximadamente 200 personas y un poco más de 50 autos me recibieron. Si bien hace unos 20 años tuve la oportunidad de conocer a Maradona en Buenos Aires, esta vez me toco acá en Sinaloa y fue una bonita experiencia”, finalizó Héctor Argido.

El auto de este viaje es un Torino modelo 380 del año de 1969, de la empresa IKA: Industrias Kaiser Argentina.