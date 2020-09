Héctor Zazueta levanta la voz para pedir una solución a la reapertura de las actividades deportivas

Guasave.- Héctor Zazueta Rivera, entrenador de basquetbol en diversas instituciones educativas, quien lleva más de dos décadas enseñando los conocimientos básicos de esta disciplina, asegura que en estos momentos él y otros coaches se sienten bloqueados por parte de las autoridades municipales al no permitirles llevar a cabo el entrenamiento con sus alumnos en espacios al aire libre.

Fue esta semana cuando el profesor iba a las instalaciones del parque Hernando de Villafañe para impartir su clase de baloncesto a un pequeño grupo de jovencitas, pero al momento de querer ingresar al inmueble, personal de Seguridad Pública no le permitió el acceso, pidiéndole al profesor de manera atenta que se marchara con su grupo de estudiantes, ya que el deporte colectivo aún no se permite que vuelva a la acción.

Al ver esta acción, Zazueta Rivera, así como otros entrenadores y dirigentes de ligas, se mantienen desconcertados porque las autoridades, específicamente el Instituto Municipal del Deporte, continúa bloqueando este tipo de actividades al aire libre, y por otro lado le dan prioridad a otros negocios, como son los gimnasios y otro tipo de comercios que están funcionando entre aglomeraciones, pero en esos casos no se han visto tan severos.

¿Cuál fue su reacción luego de que los policías no le permitieran el acceso al parque Villafañe para entrenar?

La verdad es que es muy desconcertante que el gobierno esté manejando la situación así, pues como saben nosotros entrenamos al aire libre, por eso no vemos en qué nos pueda perjudicar, sino al contrario, el ejercicio y entrenamiento al aire libre ayuda a fortalecer el sistema inmune, y otra cosa que me llamó la atención es el porqué no nos dejaron pasar a nosotros si mucha gente va a clases de tenis, zumba y hasta natación en ese mismo espacio.

¿Cuál es su opinión luego de que el gobierno accediera a abrir los gimnasios comerciales, pero no permitir aún la reactivación de las ligas deportivas?

La verdad es que insisto que esto es muy desconcertante, ya que sí permiten que la población vaya a los espacios cerrados a realizar ese tipo de actividades, pero por otro lado no den luz verde para que se practique deporte al aire libre.

La verdad que no se comprende el porqué tomaron esa decisión y no se haga nada al respecto, pues hay muchos lugares, tanto en la cabecera municipal como en las zonas rurales, donde a diario llevan a cabo actividad deportivas en grupo y vemos que no hacen nada al respecto, por eso, si van aplicar las reglas que lo hagan de forma pareja con todos.

¿Buscarán reunirse con las autoridades en breve para debatir este tema?

Nosotros queremos una solución de parte de nuestras autoridades, pues hasta el momento no han dicho nada relevante y solo comentan lo mismo que la Organización Mundial de la Salud, pues no permiten la práctica del deporte colectivo, pero la verdad es que no han tenido el interés de tomar en cuenta a los promotores y dirigentes deportivos para darnos a conocer cómo va la situación con la pandemia en Guasave.

¿Dónde cree que pueda terminar todo esto?

Esperemos que haya una respuesta congruente y justificable por sus acciones no eficientes, pues nosotros solo les pedimos dejarnos hacer deporte de forma responsable.