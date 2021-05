Hernández contento con el título de Copa; le dedica el triunfo a Fernando García

Mazatlán.- Luego de ganar la final ante Federales FC, Humberto Hernández, director técnico del equipo Sonido Zeuss-Servigrúas, campeón de Copa en la Liga Superveteranos Municipal, se mostró contento por el logro. El estratega tiene una historia de éxito con Servigrúas dentro de su trayectoria en el futbol.

Hernández se mostró contento con el resultado, pero sobre todo por el gran torneo, en el que sus dirigidos llevan paso perfecto.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias



"Me siento satisfecho por todo el grupo, por lo que se hizo, no por este partido, sino por la temporada completa, venimos haciendo un torneo completo, logrando una campaña perfecta, no perdimos de principio a fin.



El partido sabíamos que se nos iba a complicar, jugamos contra un rival que tiene excelentes jugadores, terminamos con un paradón de su arquero y del otro lado la terminan fallando ellos", afirmó Hernández.

"El partido cumple las expectativas, hoy se cumple el primer objetivo, y ahora vamos por el campeonato de Liga, el más importante", mencionó "Beto".

Sobre la presión que tenía su equipo por ganar el título, "Beto" le restó importancia y dio mérito a la constancia del plantel para presentarse a instancias definitivas.

"Yo creo que tienen más fantasmas en la cabeza aquellos equipos que en 10 años en la Liga y jamás han llegado a ninguna final. A nuestro equipo, no lo podemos considerar como que ha fracasado, porque este equipo ha estado en finales.



Sería para mí mayor fracaso no haber llegado a finales, que el estar jugando las mismas, el equipo ha sido desde el inicio hasta hoy uno de los mejores de la división y lo seguimos manifestando desde hace siete u ocho años, porque nadie nos regaló nada", comentó el profesor Hernández.

Sobre el nivel que se mostró en la Liga y en la final, Hernández fue claro al decir que solo le falta un poco de velocidad para tener el de Primera Fuerza.



"Lo único que le falta a la Liga, es la velocidad, de ahí en fuera es un nivel de Primera Fuerza. El nivel es espléndido, porque también muchos equipos tienen jugadores de fuera, y eso nos habla de la calidad, pero también del amor que le tienen al deporte, porque se preparan durante la semana"

Por último, Humberto Hernández, comentó que le dedica su triunfo en al final a Fernando García, persona importante en la historia del vínculo de "Beto" con Servigrúas a los largo de los años.



"Le dedico el campeonato a Fernando García, él es la persona que más que mas me ha ayudado a lo largo de mi carrera, , en todos mis proyectos, quizá me alejé de él por un rato, pero aquí seguimos".

Lo seguimos demostrando partido a partido,