IMDA asegura haber ganado

El abogado del Instituto Municipal del Deporte de Ahome, Martín Vea Sepulveda, asegura que el caso de la disputa del estadio de futbol Doctor Juan Navarro Escoto, fue resuelto a su favor.

El caso

Este viernes por la tarde, el Presidente del Comité Municipal de Futbol, Víctor Contreras López, acudió a las oficinas del IMDA por tercera ocasión, para entregar la orden del Tribunal de Justicia Administrativa Sala Regional Zona Norte, en la que se ordena a la autoridad Municipal, regresar el inmueble al Comité.

Sin embargo, el representante legal del IMDA, declaró que existe una orden Federal, que le da suspensión definitiva a favor del Ayuntameniento.

“En el expediente de amparo 390/2019 donde se le concede al Ayuntamiento de Ahome en contra del Tribunal de Justicia Administrativa Sala Regional Zona Norte de esta ciudad y a su magistrado y actuarios la suspensión definitiva, de los actos reclamados para el efecto de que el Ayuntamiento no sea desposeido de ese estadio, ni tampoco sea permitido que la parte actora en el jucio de nulidad 423/2019 que usted promovió, le sea permitido que administre ese estadio, entonces no se puede obligar a un Instituto o a una persona a que violando la Ley Federal cumpla con algo que no pueda cumplir, precisamente porque hay una orden Federal”.

Por su parte, Contreras López señaló que ellos sólo cumplieron con lo ordenado por el juez y que proximamente informarán en el juzgado de la nueva negativa.

“Nosotros venimos nada más a dar fe y a entregar todo esto, a recibir el estadio como lo dice el Tribunal y ya el próximo lunes presentamos el informe de que no se quizo entregar, nada más”, puntualizó.