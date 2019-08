IMDA destituye a Victor Contreras como presidente del CMF

Los Mochis.- Debido a la falta de transparencia en la comprobación de ingresos del Comité Municipal de Futbol, el Instituto Municipal del Deporte de Ahome (IMDA) destituyó a Víctor Manuel Contreras López como presidente y a toda su directiva.

El anuncio fue hecho esta mañana en concurrida conferencia de prensa por Felipe Juárez Soto, director del IMDA, respaldado en la recepción de documentos de parte del ahora extitular del CMF, los cuales carecen de toda legalidad fiscal.

“Víctor Contreras hizo un informe a mano, en forma simple, informal, con comprobantes antes del periodo requerido”, comentó Jesús Alberto Sam Valdez, Contralor del IMDA, cuando se le cuestionó la comprobación delos ingresos al estadio Juan Navarro Escoto en el periodo del 29 de octubre de 2018 al 3 de marzo de este año.

“Hay notas de remisión con excesos en gastos de representación que incluye bebidas alcohólicas y mariscos exóticos. No presentó comprobantes como talonarios del boletaje del Navarro (Escoto), ni documentos fiscales”, agregó Sam Valdez. “No sabemos dónde está el dinero, cuando depositan, cuando lo retiran, no hay una cuenta bancaria, en fin, no hay nada comprobado”.

A pregunta expresa, Felipe Juárez comentó que será la Junta Directiva del Ayuntamiento de Ahome la que tome cartas en el asunto en los temas legales en contra de Víctor Contreras.

“Nosotros sólo somos administradores, la parte legal corresponde al municipio, es la que decidirá las acciones a emprender”, señaló el titular del IMDA.

TEMA NAVARRO ESCOTO

Felipe Juárez hizo un recuento sobre la propiedad del estadio Juan Navarro Escoto, apuntando que en 2011 un juzgado civil del fuero común de esta ciudadconoció de un juicio de información a perpetua promovido por el Ayuntamiento de Ahome, del cual derivó la orden de protocolización de dicho juicio, lo cual culminó con una escritura pública a favor del H. Ayuntamiento de Ahome, que fue debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad.

“Al inicio de la actual administración se nos dio la encomienda de administrar el estadio, como propietario que es el municipio, y de ahí se ha venido una disputa con el comité (de futbol) que ha llegado a los tribunales”, apuntó Juárez Soto.

“Es función del síndico procurador la administración de bienes muebles e inmuebles, y como tal se ha dado la indicación de sea el municipio el que administre el estadio. Nuestra posición es cumplir con lo administrativo, hacer las cosas como se deben de hacer, conforme a reglamento”, añadió.

El jurídico del IMDA, Martín Vea Sepúlveda, exhibió una copia de la suspensión definitiva pronunciada en un juicio de amparo por parte del Juzgado Quinto de Distrito de esta ciudad de Los Mochis, en la que quedó establecido que el Tribunal de Justicia Administrativa de la Sala Regional Zona Norte no debe realizar acto tendiente alguno a privar de la posesión al Ayuntamiento de Ahome del estadio, como tampoco debe permitirse a la parte actora (Víctor Contreras) de que intervenga o actúe en actos de administración de cobros de ingreso por entrada, para el mantenimiento de los campos de futbol y demás gastos que conlleva la administración de dicho estadio.

“Esta resolución definitiva es de un juez federal, de jerarquía superior, lo que no está respetando el Tribunal de Justicia Administrativa”, aclaró Vea.

Felipe Juárez reiteró que todas las acciones van en beneficio del futbol y los futbolistas.

“Nadie quiere quitarle nada a los futbolistas, al contrario, darle muchos beneficios. El estadio ha sido, es y será de los jugadores”, dijo. “En cuestión de selecciones cubrimos todos los gastos para los campeonatos estatales e incluso en un nacional”.

AMADO LÓPEZ MORENO ENTRA AL QUITE

El director del IMDA presentó ahí mismo a Amadeo López Moreno como presidente interino del Comité Municipal de Futbol, mientras finaliza el actual periodo.

“Estoy muy contento con esta invitación, la intención es promover el deporte. En mí van a tener a un amigo en el comité para organizar las ligas, porque en algunas se enciman los torneos”, declaró López Moreno, quien aseguró que en menos de una semana dará a conocer a sus colaboradores.