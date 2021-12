IMDEM: Fabiola Verde va por el crecimiento deportivo en Mazatlán

Mazatlán.- A tan solo cuatro días de haber sido nombrado de forma oficial como nueva titular del Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán, Fabiola Verde Rosas afirmó que su meta será dar continuidad a los proyectos deportivos del último año, además de buscar un desarrollo íntegro para todos los atletas.

Con experiencia ya en el cargo de Ligas y Clubes, así como subdirección del Imdem, ahora Verde se dijo contenta y comprometida a seguir desempeñando su trabajo.

Me siento contenta. Arrancamos el sábado con ciclotour. Me tocó el primer evento oficial representando a nuestro alcalde, y feliz. Los que me conocen saben que tengo años en esto y poder seguir contribuyendo en el desarrollo del deporte, qué te puedo decir, nada nos puede detener ahora para seguir aportando nuestro granito de arena”, comentó la directora.