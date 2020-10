Infantes mantienen de Guamúchil su paso arrollador en la Copa Montiel

Guamúchil, Sinaloa.- Salvador Alvarado y la región del Évora se encuentran muy bien representados por Infantes-Spartan Gym, dos conjuntos que tras disputarse cuatro jornadas se mantienen invictos en la primera edición de la Copa de Futbol de Verano Deportes Montiel 2020.

En esta justa que tiene de sede la ciudad de Los Mochis participan escuadras desde la categoría Chupones hasta la Juvenil C o Sub 17. Por cierto, la escuadra Infantes Sub 17 ligó triunfo el pasado fin de semana goleando 10-0 a Dragones de Los Mochis.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Con sus cuatro perforaciones Aldieri Valenzuela fue la gran figura por el conjunto que comanda Sergio “El Patas” Sánchez y que patrocina Cristian Casal. Con uno cada quien completan la cueriza Santiago Agramón, Jorge Núñez, Jesús Manuel “El Cuatito” Niebla, Brayan Valdez, José Favela y José Lara.

Con esta contundente victoria los locales se afianzan en la cima general y sin conocer la derrota.

El próximo sábado la oncena alvaradense expone lo invicto enfrentando a FuraMochis en punto de las 09:30 horas. En esta competencia son 10 los equipos que van por la corona.

Por su parte, Infantes de Guamúchil Sub 15 (Juvenil B) también salió con los brazos en lo alto, aplastando 3-0 a FuraMochis, gracias a perforaciones de Kevin Favela, Dariel Lugo y Kevin Castro.

En su próximo compromiso la escuadra de la tierra de Pedro Infante se enfrentará a Deportivo Pimentel, también el próximo sábado pero a partir de las 08:00 horas en la cancha FuraMochis.

En esta categoría participan un total de 14 escuadras, por lo que la lucha por los boletos a la siguiente ronda estará muy peleada.