Ingenieros golean a su rival en la Liga de Futbol Veteranos de Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- La espera terminó. Después de un mes sin acción, la Liga de Futbol de Veteranos de Guamúchil regresó a las canchas con cuatro apasionantes encuentros. Los diferentes equipos dieron todo en cada partido, algunos de ellos regresaron con la suerte jugando de su lado y terminaron con las cifras a su favor, como los conjuntos Ingeniero Jorge Sosa y Refaccionaria Hollman, que lograron salirse con la suya y con mucha ventaja les arrebataron la gloria a sus rivales.

El fin de semana fue protagonizado por cuatro emocionantes encuentros de la Liga de Futbol de Veteranos. De inicio los jugadores del equipo Ingeniero Jorge Sosa se robaron la atención y finalizaron la contienda con muy buen sabor de boca, por su buen desempeño despuntaron el marcador con 11 goles y dejaron muy lejos a los jugadores de Iguanos, que se quedaron cortos y solo lograron burlar la portería rival en dos ocasiones. Por el equipo Ingeniero Jorge Sosa el artillero Juan Bernardo se lució y aportó cuatro valiosas anotaciones. Édgar Osuna logró la misma cantidad que su compañero de equipo. Sergio Mejía, Gerardo Galaviz e Ivis Ángulo contribuyeron a la causa con un gol cada uno.

Por el equipo derrotado Everardo Heredia y Ricardo Leyva evitaron que el marcador resultara más abultado.

En otro encuentro, Refaccionaria Hollman salió avante 3-1 ante Taller El Kala. Carlos Montoya, Christian Davali y Alejandro Bastidas anotaron un gol cada quien. Por su parte, Daniel Rivera se las ingenió para vacilar al portero rival y con ello conseguir la única anotación de su escuadra.

Esa misma tarde los conjuntos PintuSayer y Sushi CBL-Peyco se vieron las caras.

Los dos equipos lucharon hasta el final del encuentro, pero no lograron ponerle número diferente a la pizarra, al terminar 1-1. Emilio Leyva, del equipo de los susheros, fue el héroe que no permitió llegar al silbatazo final sin anotaciones, no descansó hasta conseguir el único gol de su equipo.

Por su parte, José de Jesús Sánchez, del equipo PintuSayer, logró escabullirse en la portería ajena y anotó el gol del empate. Al igual que el juego anterior, el partido entre Perros del Mal y Multiservicios Anaya terminó empatado. A pesar que hubo un par de acercamientos a la portería rival de parte de los dos equipos, ninguno se salió con la suya, la defensa de ambas escuadras se lució y no permitió infiltrados en su portería. Al parecer estos equipos arrancaron con una mala racha, ya que el juego terminó sin anotaciones.