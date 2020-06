"Injusto que solo se abran gimnasios": Édgar Serrano Sánchez

Guasave.- El exsecretario del Comité Municipal de Softbol, Édgar Serrano Sánchez, calificó de injusta la decisión del gobierno municipal al permitir la reapertura de gimnasios desde esta semana, ya que esto podría ser factor para atraer más contagios de coronavirus en Guasave.

Es injusto, porque permiten que ellos sí operen y las ligas deportivas no, siendo que nosotros, en el caso del softbol, estamos al aire libre, no estamos en contacto directo, no hay roces ni nada por el estilo”, detalló.