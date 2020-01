Invitan a la función “Todos somos Jorge”

Los Mochis, Sinaloa. Con la celebración de nueve exhibiciones de box, una batalla campal de lucha libre y muchas sorpresas, el sábado 8 de febrero se llevará a cabo la función “Todos somos Jorge” en el auditorio Benito Juárez de la Ciudad Deportiva Aurelio Rodríguez Ituarte.

Evento

Los protagonistas de la pelea estelar de está cartelera son Sergio “Sheko” Campos y Juan “Wero” Márquez y, por supuesto, Jorge Castro, a quien se le apoyará con esta cartelera para sufragar los gastos médicos que le está generando el problema de cáncer que padece.

A Castro se le detectó un tumor cerebral hace poco más de un año, el cual le fue extirpado en noviembre con resultados poco favorables, por lo que está llevando un costoso tratamiento que se incrementará aún más cuando le llegue el llamado para internarse en el Centro Oncológico en Culiacán, donde permanecerá al menos mes y medio.

La función dará inicio 17:00 horas, contemplando entre sus atractivos una batalla campal de lucha libre entre Payaso Infernal, Power Ranger, Máscara Maligna, Dr. Terror, Dragon Rider, Sagrado Tormento, Alma Grande y Penumbra.

Será una lucha en que se enfrentarán todos contra todos y donde se irán eliminando uno a uno hasta que el surja el ganador de la Copa IMDA-Jorge Castro.

Entre las exhibiciones de box a celebrarse, estan la de José “Cheché” Valenzuela vs Eduardo “Sugar” Núñez, Abel “Waraní” Acosta vs Oswaldo “Magnífico” Castro, Eduardo “Gato” Quiñones vs Fernando Verdugo, Miguel González vs Carlos Araujo, Robert “Tito” Manzanares vs Rolando Mendívil, José Félix Jr. vs Roberto “Llantero” Acosta, Ernesto “Jimmy” Gámez vs Octavio “Tigrillo III” Montero y Juan Carlos “Zurdo” Sánchez vs Juan Carlos “Acorazado” Parra.

Habrá venta de camisetas con valor de 120 pesos y se rifarán dos máscaras originales del Dr. Wagner Jr. y Tinieblas, las cuales fueron donadas por “El Tahúr” Gracia y “Kochulito” Montiel de manera respectiva. El costo general de entrada será de 50 pesos.