Invitan a participar en el Uruguayo Veteranos Empresarial

El Torneo de Futbol Uruguayo Veteranos Empresarial lanzó la convocatoria para su temporada 2020. La competencia que se llevará a cabo en la cancha de la los Tabachines arrancará sus juegos oficiales la próxima semana.

Las bases

El torneo está programado para arrancar el jueves 9 de enero en la cancha ubicada en Álvaro Obregón y Doroteo Arango. Podrán participar los jugadores que representen a una empresa, Colegio de profesionistas o gremio, siempre y cuando no participen en las Ligas Municipales de Futbol de Primera y Segunda Fuerza y hayan nacido en el año 1988 y anteriores. Cada equipo podrá incluir a 3 jugadores de la empresa nacidos en el año 1993 y anteriores, siempre y cuando estos no participen en las Ligas Municipales de Futbol Libres (Primera, Segunda y Tercera Fuerza) y sólo dos de ellos podrán estar de manera simultánea en la cancha. También podrán participar 3 jugadores que no tengan vínculo con la empresa y que jueguen en Tercera Fuerza o Veteranos, siempre y cuando hayan nacido en 1988 y anteriores. Los jugadores deberán acreditar su pertenencia a la empresa o gremio, así como su edad. Cada equipo debe estar integrado por un mínimo de 12 y un máximo de 20 jugadores.

Las inscripciones

Los registros tienen un costo de 2700 pesos por equipo que incluye el arbitraje del rol regular y rayado de cancha. Las reuniones semanales se llevan a cabo todos los lunes a las 18:30 en callejón Sinaloa casi esquina con Gabriel Leyva. Los interesados pueden solicitar mayores informes al teléfono 6681830246. Cabe mencionar que hay cupo limitado.