"Ir por un título mundial continúa en mis planes": Eleazar Valenzuela boxeador profesional

Guasave.- Eleazar “Tronco” Valenzuela es un boxeador guasavense que ha logrado sobresalir en este deporte de contacto debido a su capacidad para desempeñarse dentro del cuadrilátero, empuje que ha rendido frutos al verlo disputar en numerosas ocasiones peleas de talla internacional.

El pugilista de 25 años de edad inició su carrera profesional desde el 2012, con ayuda de su entonces entrenador, Jacinto “Cachorón” Díaz, quien lo capacitó para que explotara todas sus habilidades y destrezas para trascender en esta disciplina.

Con más de 30 peleas disputadas a lo largo de su trayectoria deportiva, el popular “Tronco” Valenzuela pretende continuar trabajando en su preparación para con ello mantenerse en la órbita de las carteleras internacionales y así no ceder en su objetivo de tener una oportunidad para ir por un título mundial en la división de los Superligero.

¿Cúales fueron las razones por las que decidió convertirse en boxeador?

Siempre, desde pequeño me gustó este deporte y fue ahí cuando empecé a entrenar, hace prácticamente como nueve años, en ese entonces con mi entrenador, que en paz descanse, Jacinto Díaz, persona que fue la responsable de enseñarme todo lo que hasta ahora sé.

¿Cuál es su sentir al recibir la oportunidad de estar en peleas que se televisan a nivel nacional e internacional?

Siempre me siento muy agradecido por toda la gente que me toma en cuenta para protagonizar este tipo de combates, que para nada son fáciles, sin embargo, con una buena preparación y entrenamiento duro hace que las cosas sean menos complicadas, por eso siempre me preparo muy bien para mis funciones.

¿Cómo es la preparación de un boxeador profesional?

Es muy estricta, ya que debes de llevar un correcto estilo de vida, además de saber muy bien lo que vas ingerir en alimentos, como también llevar siempre tus entrenamientos a tope, por lo que a veces sí es algo cansado, pero no imposible para sobrellevarlo.

¿Quién integra su cuerpo de trabajo después del fallecimiento de su entrenador?

Actualmente soy representado por Francisco Javier Landeros, así como también por Jesús y Manuel Landeros, que fungen como mis entrenadores.

¿Qué objetivo piensa cumplir a corto plazo?

Seguiré trabajando fuerte para tener más logros y así mantenerme en forma para estar en más peleas importantes, y por qué no, pelear por un título mundial, el cual es uno de los más grandes sueños que tengo como boxeador.

¿Quién ha sido su pilar más fuerte en esta etapa como profesional?

Todo se lo debo a mis padres, esposa y amigos, que siempre están presentes apoyándome en cada una de mis batallas disputadas, y espero que así sigan, y no solo dentro, sino también fuera del ring.

