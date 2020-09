Jesús Arredondo busca aportar a Cañeros de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Ante la inactividad a la que se vio obligado por la suspensión de la Liga Mexicana de Beisbol, el mochitense Jesús “Chuyito” Arredondo decidió reportar temprano a la pretemporada de Cañeros de Los Mochis de cara a la campaña 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico.

El utility fue la novedad en el campamento de los verdes que este lunes cumplen sus primeros 7 días de prácticas en Los Mochis.

¿Cómo te sientes de iniciar la pretemporada?

Me siento muy contento de tener otra vez la oportunidad de estar con este equipo y contento antes que nada, ha sido un año difícil para todos, yo creo que esta pandemia nos pegó bastante, tenemos que venir y tratar de tomar todas las precauciones para estar listos para la temporada.

¿La reducción de extranjeros representa más oportunidad para ustedes?

Si así es, esto de la pandemia trajo unos ajustes en la liga, tres extranjeros menos, yo creo que es una oportunidad más para los mexicanos, hay que aprovechar eso y tratar de tener una buena temporada y aprovechar la oportunidad que se pueda brindar este año.

¿Al no jugar en el verano vienen con más ganas?

Yo diría que ganas siempre las debemos de tener, llegamos con un poco más de ansiedad en el aspecto de que duramos una temporada sin jugar en verano y yo creo que ya tu cuerpo automáticamente descansó de una temporada, aunque no fue por deseo propio de ninguno de los jugadores, pero tocó descansar, tocó prepararte y tratar de venir enfocados en esta temporada, quizá algunos tuvimos oportunidad de practicar, otros tuvimos la necesidad de trabajar, tuvimos que buscarle y tratar de llegar enfocados para este nuevo año.

¿Qué hiciste en esta suspensión?

Te soy sincero, fue más lo que trabajé, no tuve mucha oportunidad como tal de estar bateando, de estar practicando, la verdad no, fue más el enfoque en él trabajo, en el buscar el dinero y en la condición física si tratar de estar en ritmo, pero nada de batear, prácticamente no bateé mucho.

¿A qué te dedicaste?

Tuvimos un negocio en productos para Covid, batas quirúrgicas, cubrebocas, overoles y todo eso que se estaba necesitando, en eso nos acomodamos más o menos.

¿Por qué reportaste antes?

Para mi si era importante llegar y tratar de tener al menos 5 días de anticipación a los demás y tratar de aprovechar, yo creo que tenemos que venir a aprovechar lo más que se pueda, ya falta poco para la temporada y por las condiciones que estamos pasando tenemos que adaptarnos y aprovechamos eso, nos dieron la oportunidad de presentarnos un poco antes y yo creo que no estaba mal venir antes que los demás.

¿Qué opinas de jugar ante un porcentaje del público?

Si es por las precauciones se tiene que aceptar, todo mundo tiene que aceptar eso y desgraciadamente son las condiciones que pusieron para jugar y creo que es mejor que no tener una temporada.

¿Serán provechosos los juegos de preparación?

Así es, se tiene que aprovechar desde el primer día, desde el primer pitcheo que empezamos a ver en una pretemporada debemos de tener el enfoque en un cien por ciento, adaptarnos rápido para aprovechar lo más que se pueda.

¿Cuál es tu objetivo para esta temporada?

El objetivo de todos los años, tratar de aportar para el equipo, tratar de que el equipo gane, eso es lo más importante, si estoy en el line up tratar de apoyar y si no estoy también tratar de apoyar de acá de afuera, yo creo que tenemos que aprovechar las oportunidades y esperemos que este año se un buen año para todos nosotros.