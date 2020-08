Jesús Felix relata cómo el derrame cerebral le enseño a vivir la vida

Como tradicionalmente lo hacía, el entusiasta Jesús Abel “Bolis” Félix López participaba en la tradicional careada contra la gente de Tijuana en Ensenada, Baja California, en el mes de agosto del 2019, cuando de repente sufrió un desvanecimiento perdiendo por completo la noción del tiempo, siendo llevado de urgencia a un nosocomio, en donde posteriormente confirmarían la noticia de que había sido víctima de un derrame cerebral.

“Ese percance marcó por completo mi vida, me enseñó prácticamente a volver a vivir y a valorar todo lo que tenemos a la mano, gracias a Dios que tuve a muchas personas a mi lado que me apoyaron en esos difíciles momentos que pasé y en especial a mi familia, mi esposa, Rosa Isela Corrales, y mis hijos, Jesús Abel, Andrea y Anel Félix Corrales”, comentó.

Relató que fue internado de urgencia en el hospital del Issste de esta ciudad capital de Sinaloa, el 9 de agosto, y pasó a quirófano el día 11 para ser intervenido con gran éxito gracias a la excelente atención que le brindaron los doctores de la mencionada institución de salud.

En esos momentos te das cuenta en realidad, poco a poco de las muestras de estima, apoyo y amistad de tanta y tanta gente que no tenía idea. No me caía el veinte, como se dice, y mira gracias a Dios estoy por cumplir un año de ese trago amargo de mi vida”, indicó.