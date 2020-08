Jesús Guillermo Burgos Galaviz: El portero menos goleado de la Primera Fuerza

Los Mochis, Sinaloa.- Jesús Guillermo Burgos Galaviz recibió un reconocimiento como el portero menos goleado de la Primera Fuerza del Futbol Municipal de Ahome. El guardameta de Dumac mostró su agradecimiento, pero dejó en claro que el mérito no fue individual, dándole lugar a sus compañeros y cuerpo técnico.

¿Qué significa el haber sido reconocido como el portero menos goleado de la Primera Fuerza?

Pues es un significado muy particular ya que este mérito no solamente fue mío si no un trabajo en conjunto con mis compañeros y amigos del club se siente realmente satisfactorio ser reconocido por haber hecho un trabajo bastante duro además de dar lo mejor en cada partido para ayudar a mi equipo.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

¿Con qué sabor de boca se quedan al no haber podido concluir la temporada?

Creo que no soy el único al que le haya quedado un sabor amargo sin terminar la temporada, pero todos sabemos que es por el bien de todos y de nuestras familias, solo queda seguirse preparando para cuándo empiece la siguiente temporada dar lo mejor y seguir haciendo lo que más nos gusta.

¿A qué le atribuyes el buen funcionamiento defensivo que tuvo el equipo?

Creo que el buen funcionamiento de nuestro equipo es propio de mis compañeros como de la dirección técnica, ya que mis compañeros son quienes se preparan y dan lo mejor en cada jugada y en la dirección técnica ya que como el profe Omar “Tarraya” como el profe Horacio Zúñiga les dicen cómo deben desempeñarse, en que se están equivocando para tratar de corregir todo en lo que se pueda.

¿Cómo ves al equipo para la próxima temporada?

Lo veo fuerte sin duda alguna, estaremos compitiendo para ser los mejores, pero no será fácil, así que no nos queda más que prepararnos de nuevo y de la mejor manera.

¿Cuándo y dónde empezaste a jugar fútbol?

Empecé a jugar desde que tenía unos 7años fútbol con mis amigos del barrio de aquí de Vinaterías, pero no fue hasta que el profe Horacio me dio la confianza pude jugar con él desde la Juvenil A, hasta entonces no he dejado el club Dumac.

¿Siempre has jugado de portero?

Casi siempre me desempeño jugando en la portería, pero también en muchas ocasiones he jugado como extremo por derecho.

¿Por qué te gusta jugar en la portería?

Me empezó a gustar la portería ya que desde estaba chiquito miraba a Osvaldo Sánchez y dije yo quiero ser como él.

¿Cómo se mantiene en forma un futbolista en una situación como la que estamos viviendo?

Actualmente no podemos prepararnos de la mejor manera, pero basta con ejercitar el cuerpo como la mente corriendo y no dejarse llevar por la apatía.

Te puede interesar:

Le mete presión al líder de la liga

Luis Carrillo dirigirá el Comité de Futbol de Ahome AC

Se cancela de manera definitiva la Campaña 2020 de la Liga de Beisbol Japac

Sinaloenses se van en blanco en la jornada 3