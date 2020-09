Jonathan tiene expectativas altas con Alacranes de Durango

Guamúchil, Sinaloa.- No hay peor lucha que la que no se hace, reza un conocido refrán, y eso es lo que precisamente sigue realizando el delantero alvaradense Jonathan Ernesto Osuna Montoya.

Has pasado por varios equipos y ahora llegas a Alacranes de Durango, ¿cuáles son las expectativas?

Me ha tocado probar las mejores mieles y he tocado fondo, al quedarme sin jugar el primer semestre del 2017 y quedar campeón en Liga Premier. Estuve en el 2015 en las fuerzas básicas del América, llegué a Murciélagos, y en Dorados me tocó firmar contrato pero por problemas administrativos no pudo salir mi contrato en enero de 2017. Jugué en Real Cuautitlán, Irapuato, Coras, y ahora salió la oportunidad de venir a Durango, con Alacranes. Son altas las expectativas y la meta es ascender a la Liga de Expansión. El equipo se armó bien para pelear por el título.

En una carrera tan competida como es el futbol profesional, ¿cuál crees es tu futuro?

Sí es una carrera muy competitiva y más cuando nos toca ir abriendo nuestro propio camino. Mi futuro es incierto, pero seguiremos mientras Dios nos lo permita. Tenemos objetivos claros, como llegar a Primera División, pero tenemos que consolidarnos en este circuito para poder ascender un peldaño. A mis 24 años veo difícil la oportunidad, pero nunca es tarde para poder debutar, y más con las nuevas reglas que la Liga modifica cada temporada. A veces se acortan las oportunidades, pero a veces se abre un espacio y tenemos que estar preparados.

Desapareció la Liga de Ascenso y nació la Liga de Extensión, ¿crees que esto perjudica el proceso de los jóvenes?

El joven ariete es un atleta muy disciplinado. / Fotografía: EL DEBATE

Son ligas muy parecidas ambas. Sí me afectó, porque la edad para entrar como jugador menor es de Sub 23, pero creo que hay ocho registros para jugadores mayores, y uno de esos tengo que buscar para acomodarme en esa Liga.

¿Qué opinas de la retirada de la Liga de Murciélagos?

Me sorprendió, ya que es un equipo que me abrió las puertas varias veces y me ha apoyado mucho. Sabemos de antemano que regresarán más fuertes, pero yo pienso que es una buena decisión por parte de los directivos el poder congelar un tiempo la franquicia, por temas extracancha, como el tema de la pandemia que afectó a todos los equipos en el mundo.

¿Qué esperas de tu nuevo equipo y de tu futuro?

Vengo a trabajar y llevar todos juntos al equipo al siguiente nivel. Es un proyecto firme y como pocos, como el de nuestro presidente, Ciro Castillo. Mi futuro siempre depende de lo que haga cada temporada, porque un delantero vive de goles. Necesitamos goles para tener un futuro asegurado, o aún mejor, y gracias a Dios estas últimas temporadas he sido protagonista con varios goles, que es por eso que me buscan algunos equipos.

¿Alguna otra cosa que desees comentar?

Este deporte da siempre revanchas. Aquí seguiremos mientras no haya alguna lesión o temas extracancha. Orgulloso de mi Guamúchil y agradecido con mi familia, que siempre me apoya en las buenas y en las malas. Siempre están al pendiente, al igual que mi esposa, y mi mayor motivación es mi hijo de dos meses.