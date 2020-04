José Diego prefiero el boxeo que jugar canicas

Guamúchil, Sinaloa.- José Diego López Román apenas cuenta con 9 años de edad y no le teme a los catorrazos, y dice que quiere ser campeón como Carlos “El Príncipe” Cuadras.

Muy propio para entablar charla con cualquiera, el menor de todos los pugilistas que asisten a diario a prepararse en la Escuela Municipal de Box opina que el gusto por este rudo deporte le vino luego de presenciar peleas por televisión junto a su padre Marco Antonio López González, quien es un apasionado y fervor seguidor de esta disciplina.

A la pregunta de porqué siendo tan pequeño no escoge otro deporte, como el futbol, basquetbol o beisbol, que practican la mayoría de sus amiguitos, José Diego responde sin titubeos: “Sí practico otros deportes, pero el box es el que más me gusta”. Opina que no le da miedo a los golpes estando arriba del ring, ya que por eso debe prepararse muy bien, para poder defenderse y evitarlos.

El también alumno del tercer grado de primaria de la escuela Lic. Benito Juárez explica que sus padres lejos de intentar alejarlo del deporte de las orejas de coliflor, lo apoyan en todo y están gustosos con él porque quiere ser peleador.

A José Diego le apasiona asistir a los entrenamientos. / Fotografía: EL DEBATE

El más polluelo del grupo de peleadores del Gimnasio Municipal apenas está dando sus primeros pininos arriba del cuadrilátero, y no baja los brazos ni se achicopala, sino que, por el contrario, está metido de lleno a su preparación, y no le es ajeno que para ser un buen boxeador se requiere de mucha disciplina y esfuerzo con las guanteletas.

El pequeño discípulo de Miguel “Panterita” Meza y José “El Berre” Alvarado dice que admira a Carlos “El Príncipe” Cuadras, quien siempre le aconseja echarle muchas ganas al boxeo, y que para poder llegar a ser campeón como él tendrá que entrenarse bien y estar fuerte, y no precisamente para jugar a las canicas.

Durante la charla el simpático José Diego sonríe y muestra el bíceps de su brazo derecho. Sostener los pesados guantes y soportar las rutinas de las agotadoras prácticas ya es cosa de todos los días para el hijo del regidor Marco Antonio López González, quien ahora tiene un seguro acompañante cuando asiste a presenciar cualquier función de box.

El camino será largo y escabroso, y mientras tanto, José Diego ya ganó su primer round, pues sabe y recomienda a todos los niños que para poder llegar a ser un triunfador en el deporte primero se debe estudiar con dedicación y ponerle muchas ganas a los entrenamientos.