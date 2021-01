José Luis Báez ve capacidad en el arbitraje local en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- El árbitro profesional mochitense, José Luis Báez Félix dio una plática a entrenadores y silbantes del Municipio de Ahome sobre las más recientes modificaciones a las reglas de juego. El evento organizado por la Asociación de Directores Técnicos y Entrenadores de Futbol, tuvo una buena respuesta. El juez con experiencia en Primera División, se dijo contento y platicó sobre lo vivido en un complicado 2020, así como sus planes y objetivos para el 2021.

¿Cuál fue tu objetivo con esta plática?

La verdad el acercamiento árbitro-entrenador para mí es muy importante, entonces me dio mucho gusto que estuvieran hoy reunidas ambas partes y poder compartirles un poquito de la experiencia y de la forma de ver del árbitro, entonces muy contento con esta parte.

¿Qué te pareció la respuesta?

La verdad hay muy buena respuesta de parte de ellos, creo que va a ser un comienzo muy bueno, espero y sigan haciendo este tipo de reuniones, este tipo de acercamientos, la respuesta la verdad me gustó mucho y se ve el interés de ambas partes en querer un bien común para el futbol.

¿Qué tipo de modificaciones les diste a conocer?

El reglamento va teniendo modificaciones constantemente, estas son las más recientes, son las que ya se están aplicando en estos torneos, es muy bueno que aquí a nivel amateur también se interesen por tener ese conocimiento para poder aplicarlo desde los niños hasta las categorías grandes.

¿Qué opinas de la unión de los Colegios de Árbitros?

Creo que es un proyecto muy bueno, yo crecí aquí y al principio no había ese acercamiento entre Colegios y la verdad que me dio mucho gusto ver que hoy se unan los 3 Colegios buscando un bien común para los árbitros y para las Ligas, creo que es un proyecto fiable.

¿Qué tan complicado fue el 2020?

Fue un año complicado en todos los aspectos, no nada más en lo profesional, a las personas la verdad que nos afectó muchísimo en cuestiones de trabajo, en lo personal, no hay más que seguir cuidándose, manteniendo cerca a los seres queridos y disfrutarlos porque este año nos enseña que todo cambia de un momento a otro.

¿Cómo fue la actividad en el 2020?

Fue algo complicado, los entrenamientos los tuvimos separados, cada quien en sus casas teníamos que hacerlo por una video llamada, los partidos a puerta cerrada, sin gente si era algo diferente, fue una experiencia totalmente diferente a lo que hemos pasado.

¿Qué tanto les afectó la desaparición del Ascenso?

Ahora con el no ascenso y descenso creo que también termina afectando a jugadores y procesos de muchos árbitros, es cuestión de seguirnos adaptando a lo que se vaya presentando y seguir trabajando que es lo primordial, si siento que fue algo complicado que desapareciera el ascenso, pero no hay más que seguir trabajando y adaptarse a las nuevas circunstancias que te va dando el Futbol.

¿Dónde te tocó tener actividad?

Me tocaron varios partidos, ahorita que estoy desenvolviéndome en Liga de Balompié, al igual ha sido complicado por la cuestión de la pandemia, pero esperemos que este año se establezcan ya todos los aspectos para que todo siga fluyendo.

¿Cuáles son tus objetivos para el 2021?

Seguir trabajando, establecerse en la división en la que estamos, el objetivo principal es seguir creciendo y buscar obviamente participaciones internacionales a largo plazo.

¿Cómo ves el arbitraje local?

La verdad yo veo mucha capacidad localmente, yo se los he comentado cada vez que vengo, que no dejen de trabajar, que los miedos que se tengan sean vencidos para poder ir el busca de los sueños de cada quien, yo veo mucha capacidad, no nada más en el arbitraje, en el futbol tenemos mucha calidad también, nada más darles un poquito de ánimo a la gente del arbitraje para que salga en busca de lograr grandes cosas.

¿Cómo te sientes de regresar a casa?

Yo le llamo recargar pilas, vengo por pocos días, pero si me voy con las pilas bien recargadas al ver a la familia, al volver a ver a la gente con la que crecí futbolísticamente, que me toca arbitrar partidos locales también me reconforta y me da esa energía para ir a seguirle trabajando fuerte allá y como te digo me voy lleno de energía y lo más importante del apoyo familiar y de los amigos.

¿Cuál es tu mayor logro?

Mi mayor logro sería el haber pisado Primera División que es algo que desde muy chico me lo plantee junto con mi papá, lo buscamos, se lo prometí desde chico que algún día iba a pisar Primera División y gracias a Dios ese logro se me dio hace dos años y fue algo muy gratificante porque para llegar ahí pasaron muchísimas cosas y el día que se logró fue algo muy importante para mí y para mi familia, fue un logro familiar.