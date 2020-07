Kevin Armenta se una Fuerzas Básicas de Bravos

El juvenil mochitense Kevin Manuel Armenta Cota se integró a las Fuerzas de Básicas del club de Primera División Bravos de Ciudad Juárez. El espigado defensor se encuentra en la fronteriza ciudad y luego de firmar su contrato, entrena con los equipos Sub 15 y Sub 17.

Feliz por la oportunidad

Entrevistado vía telefónica, el “Perro”dijo tener sentimientos encontrados por dejar a su familia y amigos y a la vez contento por la oportunidad que representa un paso más en su sueño de llegar al profesionalismo.

Me siento muy contento, pero a la vez triste por dejar a mi familia y amigos, pero contento porque es lo que yo vengo buscando desde chico, estoy dando un paso más para mi sueño y me siento feliz por esta oportunidad.

Armenta Cota jugó en un par de torneos Nacionales Sub 13 de Fuerzas Básicas con Cimarrones de Sonora y ahí fue observado por los entrenadores de Bravos, quienes lo invitaron a visorías.

Fue un seguimiento que me dieron desde el Nacional Sub 13 de Fuerzas Básicas y me llegó la invitación de unos profes que trabajan para el club, vine y a los 2 días me dijeron que ya me tenía que quedar que fuera por mis cosas y papeles.

El mochitense agradeció a la gente de Cimarrones por la oportunidad de mostrarse a nivel nacional, en un par de torneos que lo hicieron crecer.

“Muy bien, sentí que crecí futbolísticamente y quiero agradecerle al club y a los profes por darme la confianza para los 2 torneos Sub13.

El contrato contempla toda su educación, manutención, todos los apoyos que sean requeridos y gastos médicos.

Me integró a la Sub 15 y Sub 17 y el club me dará, casa-club, educación, manutención y será hará responsable de mis necesidades.

Por su perfil zurdo, fortaleza, estatura y buen juego aéreo, está contemplado en las posiciones de central por izquierda y volante por izquierda.

El destacado futbolista tiene claros sus objetivos al integrarse al club fronterizo y buscará aprovechar todas las oportunidades.

Sobresalir en las dos categorías y ser titular para estar presente en Liga Nacional con los dos equipos del club, prepárame con toda actitud para recibir y aprovechar las oportunidades que se vengan.

A nivel amateur, sumo un sinnúmero de éxitos, como el campeonato Nacional de la categoría Chupones y 4 títulos de la internacional Copa Food City de Phoenix, Arizona, siendo el jugador insignia de la generación 2006, por lo que agradeció a sus entrenadores.

“Quiero agradecer al profe Carlos Ochoa porque con él me inicie como jugador, con él en 8 años se inició y ayudó a formarme como jugador, al profe Manuel Flores me ayudo a seguirme formando como jugador y al profesor Luis Cota que su trabajo fue fundamental para ayudar a trabajar conmigo de manera más profesional y prepararme para eso para una etapa profesional, él me forjó para esta etapa que estaba esperando esta oportunidad”, puntualizó el futbolista.

