La Clemente Grijalva cerró inscripciones con solamente seis equipos 

Los Mochis.- La Liga de Beisbol Clemente Grijalva Cota de Primera Fuerza tuvo este martes su sesión semanal ordinaria llevando como punto principal a tratar lo relacionado al cierre de inscripciones y al final fueron un total de seis los equipos que aseguraron su participación en la campaña 2021, aunque la cifra podría aumentar debido a que otras escuadras están pendientes de completar los requisitos.

La junta del circuito de primera fuerza estuvo encabezada por Ervey Valdez en su papel de presidente de la liga, quien dio el visto bueno para que estas escuadras sean ya consideradas como seguros equipos participantes.

Las escuadras que ya están debidamente inscritas y listas para el arranque de las hostilidades, son: Pascoleros de San Miguel que serán dirigidos por Manuel Castro y tendrán como jugadores ex profesionales a Miguel Fortunato Ruíz y Rigoberto Armenta, además del conjunto de Guiber que repite en el timón a Heriberto García y como ex profesionales a Alejandro Astorga y a Iván Araujo.

Los Abarroteros del Ejido México tendrán como mánager al experimentado Jaime Vega y como ex profesionales a Hubbie Pellegaud y a Adán Velázquez.

También los Mineros de Choix que serán dirigidos por Manuel “Capi” Ruíz y como ex profesionales tendrán a Luis Rodríguez y a Carlos Peñuelas, al igual que el Deportivo Mingo Vázquez-Compuertas que tendrán al timón a José Manuel Quezada y a Omar Espinoza como ex profesional.

Higuera de Zaragoza es de los equipos ya debidamente registrados con el “Jerry” González como mánager y al receptor Francisco Martínez como ex profesional.

La escuadra de Toros de Cortines tiene pendientes con la liga por eso aún no está registrada debidamente, aunque ya anunció como mánager a Roberto Carlo Méndez y como ex profesional al ex ligamayorista Luis Ignacio “Chicote” Ayala.

En la sesión se informó que los equipos de VP-El Fuerte y Constancia están peligrando su participación debido al adeudo económico que tiene el H. Ayuntamiento de El Fuerte con la liga desde la campaña anterior, al no terminar de pagar en su totalidad el concepto de inscripción.