La López Pineda podría iniciar en Noviembre 

Ya quieren jugar.

La Liga Ejidal de Beisbol Humberto López Pineda de segunda fuerza podría iniciar su actividad el próximo mes de noviembre, según los planes de algunas personas que han decidido tomar el toro por los cuernos y tomar ellos la obligación de llevar por buen camino los destinos de este reconocido circuito.

A LA CARGA.

El presidente del Comité Municipal de Beisbol, el señor Rafael Hernández, informó a EL DEBATE que un grupo de personas encabezados por Aarón Ayala han decidido tomar las riendas de la liga después de que el todavía actual presidente Carlos Saúl Valdez, ya ha culminado con su tiempo de dos años al frente de la liga.

“Ellos querían auto nombrarse como los nuevos directivos de la Liga Humberto López Pineda, pero los estatutos del Comité Municipal de Beisbol y de la liga misma no lo permiten por lo que tendrá que hacerse en una sesión especial donde los delegados de los equipos que están interesados en participar en esta campaña 2020, den su anuencia y voten por ellos como los nuevos dirigentes de la liga para que empiecen a trabajar como tal, no así tan intempestivamente como ellos querían”, dijo el señor Rafael Hernández, quien no pone ninguna objeción para que Aarón Ayala sea el nuevo titular de esta liga en sustitución de Carlos Saúl Valdez, quien a su vez entró al relevo en ligar de Ervey Valdez .

Se maneja que el día de mañana en el estadio Paco Falomir de la Villa de Ahome se efectuará esa asamblea para designar la nueva directiva y entonces si empezar con los preparativos, comentó Rafael Hernández.

La campaña 2020-2021 de la Liga Humberto López Pineda se podría inaugurar en 8 de noviembre con la participación de equipos como Ejido Mochis, El Bule, El Colorado, Ejido México, El Guayabo, Felope Ángeles y Cohuibampo esperando la participación de una escuadra más para completar los números pares.

CIFRAS

45 AÑOS de actividad cumple en este 2020 la éxitos Liga Humberto López Pineda.

8 EQUIPOS son los que se esperan completar para esta edición del 2020-2021