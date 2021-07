La Pilarica-Primero de Mayo, campeón de Liga en la Primera Fuerza de Ahome

La Pilarica-Primero de Mayo conquistó el campeonato de Liga dentro de la categoría Primera Fuerza del Futbol Municipal de Ahome. Los gasolineros se impusieron 2 goles por 1 al Deportivo Chávez Talamantes-Mingo Vázquez en una intensa final celebrada en la cancha del estadio Municipal Doctor Juan Navarro Escoto.

La final

La Pilarica, saltó a la cancha de la catedral del futbol ahomense como ligero favorito, al tratarse de uno de los equipos que han animado el máximo circuito en los últimos años, aunque no se podía dar como descontado a un conjunto de Chávez Talamantes que en su debut se convirtió en el caballo negro. Los del Primero de Mayo abrieron el marcador al minuto 10, mediante un tiro libre cobrado por César Morales que fue rematado de cabeza por Daniel García y en el contrarremate llegó Alexis Castro para enviar el balón al fondo de las redes. Los ahijados de Mingo Vázquez no se dejaron intimidar y se fueron con todo en busca del empate, que consiguieron al minuto 25 en un tiro centro de larga distancia de Luis “Foco” Moreno que entró en la orquilla. Corría el minuto 43 cuando La Pilarica retomó la ventaja, cuando Edwin Gálvez llegó a línea de fondo y mandó un servicio para la llegada de César Morales, quien marcó el gol que a la postre sería el del campeonato. Con la ventaja en el marcador, los del Primero de Mayo se agruparon bien en la defensa y controlaron el balón, Chávez Talamantes se fue con todo al frente en busca del empate, pero no tuvo la contundencia necesaria para lograrlo. En el partido por el tercer lugar, Tocosa-Primero de Mayo se impuso a Indios de Jahuara.

La premiación

Al término de la gran final, la directiva de la Primera Fuerza que encabeza Luis Pérez llevó a cabo la ceremonia de premiación a lo más destacado de la competencia. En el aspecto individual, Miguel Fierro de Salón de Eventos América´s recibió su trofeo de campeón goleador, mientras que Edwin Gálvez de La Pilarica fue nombrado jugador más valioso de la gran final.

