"La Tommy John es una gran opción para los deportistas”, Ariel Baldenebro

Los Mochis, Sinaloa.- Histórica fecha. El doctor Ariel Alfonso Baldenebro es uno de los médicos más reconocidos no nada más en Los Mochis, sino en toda la parte norte del país y su reconocimiento ha aumentado con la primera operación Tommy John que le acaba de realizar el pasado jueves 28 de enero al lanzador Irving Machuca de los Cañeros de Los Mochis.

Fiel aficionado a la escuadra verde y a los Algodoneros de Guasave en Liga Mexicana del Pacifico, así como a Dodgers de Los Ángeles, el galeno se ha ganado el reconocimiento a su larga y exitosa carrera como médico cirujano y entre sus cientos de intervenciones quirúrgicas de diferente índole, sobresalen las realizadas a reconocidos deportistas como los ex ligamayoristas Antonio “Cañón” Osuna y Luis Ignacio “Chicote” Ayala, así como a brillantes peloteros profesionales como Saúl Soto, Andrés Ávila, y Sebastián Valle, así como también al cinco veces ex campeón mundial de boxeo, Jorge “Travieso” Arce, con quien hizo una firme y sincera amistad al igual que con todos los deportistas que han pasado por el quirófano y han podido solucionar sus problemas físicos gracias a las benditas manos del doctor Ariel Baldenebro Romero.

LA TOMMY JOHN.

El médico mochitense no realizó la famosa operación Tommy John a Irving Machuca en una decisión sin bases o antecedentes propios de una operación tan complicada y a la vez peligrosa porque las carreras de los deportistas dependen de la misma.

Baldenebro Moreno tiene la capacidad pues ha tenido participación directa e indirectamente en muchas intervenciones de este tipo en varias ciudades de Estados Unidos. Las operaciones en las que ha participado se cuentan por miles.

No es un improvisado.

La operación realizada a Irving Machuca en el hospital Fátima fue igual de compleja que las que se realizan en Estados Unidos, con el mismo sofisticado aparato y equipo médico que se utiliza en Norteamérica, por lo que se puede decir que el mochitense está a la par que los médicos que realizan y han realizado esta operación en Estados Unidos y han podido rescatar carreras como las de Ismael Valdés, Armando Reynoso, Jorge Campillo, Ricardo Rincón, Rodrigo López, Jorge De la Rosa, Andrés Muñoz y el mismo Joakim Soria que ha sido intervenido en par de ocasiones y con ello ha podido completar una exitosa carrera de 13 campañas en Grandes Ligas e impuesto la marca de más juegos salvados para un lanzador mexicano con 223.

“El trabajo que hicimos con Irving Machuca que se lesionó desde el inicio de la temporada fue con el ligamento colateral medial, hicimos un trasplante de un tendón de una de sus rodillas a la parte de su codo previo a diversos estudios que le realizamos sobresaliendo una resonancia magnética, ultrasonido musculo esquelético y un diagnóstico muy preciso, tipo Estados Unidos que nos indicó la gravedad de su lesión, platicamos con él y con los directivos de Cañero de Los Mochis y Piratas de Campeche y en común acordamos a realizarle la operación que fue todo un éxito, tanto que creemos que él en algunos cuatro meses más estará haciendo algunos lanzamientos de menos a más después de cumplir con una buena rehabilitación la que inició al día siguiente de la operación”, comenta el reconocido galeno que su nombre ya ha empezado a sonar en todo México, junto con el del doctor Cuauhtémoc Rodríguez de Toluca, que fue el pionero en nuestro país en este tipo de intervenciones quirúrgicas con los deportistas.

LA CARRERA.

Egresado de la carrera de medicina del Instituto Politécnico Nacional de la ciudad de México, el reconocido traumatólogo comenta que en estos últimos días ha recibido cualquier cantidad de llamadas telefónicas preguntando por la operación que la hizo famosa el ex serpentinero Tommy John desde el 25 de septiembre de 1974 cuando el doctor Frank Jobe realizó el reemplazo del ligamento por un tendón del antebrazo.

De ahí a la fecha se han efectuado alrededor de 2 mil operaciones a deportistas en Estados Unidos.

“Afortunadamente la medicina ha desarrollado mucho y las operaciones en la actualidad no son rusticas como esa de 1974 cuando no había tantos avances como hoy en día, ahora tenemos modernos aparatos que nos ayudan mucho para realizar esa operación sin tanto riesgo”.

El seguro de gastos médicos con el que cuentan los jugadores de Liga Mexicana del Pacífico ayudará a más jugadores a realizarse esta operación que se realiza en base a implantes con tornillos biodegradables.

“Esperamos que esta no haya sido la primera y la única pues he visto jugadores que realmente la necesitan y no se la hacen por temor a perder sus carreras o que no tienen los recursos pero hoy todo se puede, es cuestión de que lo quieran”, terminó diciendo el reconocido médico mochitense.

CIFRAS

47 AÑOS han pasado desde la primera ocasión que se realizó la operación Tommy John.

JUGADORES MEXICANOS CON LA TOMMY JOHN