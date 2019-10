La calidad es de herencia

Indudable Calidad.

El boxeo mochitese se ha visto engalanado con los múltiples logros de familia que se han visto involucradas en muchos momentos de esto para combvertirse en aspectos astante importantes para que esta difícil disciplina depotiva tenga un lugar especial, no solamente en el deporte estatal, sino navional e internacionalmente.

En la lista de estas familias exitosas destaca la compuestas por Gregorio Young y sus hijos Alejandro y Adrián que han sido un complemente muy especial a lo que antes hicieron otros integrantes de este grupo consanguíneo como lo son Filiberto, Ramón, y José "Pepillo" Young.

El legado histórico.

La pieza principal de esta exitosa familia boxística lo fue el señor Ramón "Chinito" Yong Rábago a muchosaños de su muerte, aún es recordado por lo que hizo en el boxeo local en sus facetas como boxeador, entrenador y hasta organizador de funciones en el viejo Mochis y poblaados rurales en donde organizó funcines que se hicieron toda una tradición.

El señor Ramón Young fue parte exitoso de aque boxeo de antaño que hizo historia y que cincelaron muchos peleadores que brillanron con luz propia a nivel nacional. El "Chinito" Young tuvo 110 peleas como profesional de las cuales ganó 70 siempre compitiendo en la división de los Pluma lllevando a rivales de la calidad de Raúl "Ratón" Macías, Lauro Salas y Guillermo "Memo" Diez, entre muchos más. Ramón Young llegó a conquistar el título de la Costa del Pacifico, algo que en ese tiempo era muy difícil de conseguir.

"El ha sido nuestra bendición y el ejemplo a seguir, es un orgullo para vtodos nosotros y la herencia deportiva que nos dejo hemos la hemos querido seguir y afortunadamente mis hijos salieron con esa gran clase que a él lo caracterizó", dijo Gregorio "Goyo" Young en la entrevista con EL DEBATE.

La herencia.

Lo hecho por este señor ha sido una gran motivación para los hermanos Adrián Young (27-5-2 con 23 kos), y Alejandro Young ( 5-0 con 5 kos), que muestran madera para trascender en la difícil profesión.

Adrián, graduado de la carrera de licenciado en Nutrición y gran admirador deñ filipino Manny Pacquiao, ya tiene diez años en el boxeo de paga y su carrera se califica de buena.

"Creo que todavía tengo mucho que dar, me siento en excelente forma y a mis 27 años creo que estoy en gran momento de hacer algo bueno en el boxeo", dice el "Chinito" Young que desde amateur se ha distinguido como un peleador de calidad.

Alejandro Young, está estudiando la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial en el Tecnlógico local y sus "herramientas" lo tiene calificado como un futuro peleador de gran alcance.

"Estamos trabajando para llegar lejos en esta carrera, me gusta mucho el boxeo pues es una disciplina que la traigo en la sangre por mi abuelo y mi señor padre que siempre me ha inculcado la rectitud y el buen comportamiento arriba y abajo del ring", dice Álex, que hizo su debut en el ámbito profesional el 3 de agosto del 2018.