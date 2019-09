"La carrera de la independencia tiene sabor a nostalgia"

Los Mochis.-Su semblante cambió radicalmente en cuanto se tocó el tema.De una plática normal, su voz se elevó y en sus labios apareció una sonrisa.

“Es especial, tiene sabor a nostalgia”, señaló don Jorge Camacho Cuevas, el popular “Saeta”, cuando habló de la tradicional Carrera de la Independencia en una entrevista otorgada en la intimidad de su hogar en la colonia Texas.

Camacho fue de los primeros ganadores de la justa, exactamente en la séptima edición, en 1967, cuando había solamente dos categorías, la Libre varonil y femenil.

“Esta carrera nos remonta a los años de un Mochis diferente, una ciudad que tenía sus carencias, sus necesidades, pero con gente muy trabajadora que ha contribuido a la ciudad que tenemos ahora”, dice.

El exatleta nació en Boca de Arroyo, Mocorito, el 31 diciembre de 1946, pero decidió radicar en nuestra ciudad en 1960, justamente el año del nacimiento de la competencia que en este 2019 celebrará la carrera ciclista el sábado 14 de septiembre y la pedestre el domingo 15.

“En los últimos años la carrera (pedestre) ha cambiado de fecha, pero debe respetarse el 15 de septiembre”, sugiere Camacho. “Antes se hacía por la tarde y la gente tenía la oportunidad de verla, de disfrutarla, de hecho, el montón de gente me impidió ganarla una vez porque no me dejó llegar a la meta”, señaló.

Don Jorge se refirió a la edición de 1965, cuando libró una cerrada pelea por el primer lugar con Ignacio López, un maestro de Culiacán, y en el sprint final la gran cantidad de personas aglomerada en la meta se le atravesó en su camino y le impidió llevársela.

“Me ganó por un paso”, aclara el “Saeta”.

Era una prueba de 21 kilómetros con salida y llegada en la Plazuela 27 de Septiembre, con recorrido de cuatro vueltas por la Obregón hasta la Belisario Domínguez, de ahí al bulevar Jiquilpan, luego por la Javier Mina hasta llegar a la plazuela.

Aficionado a las competiciones atléticas, Jorge Camacho empezó a correr en 1964, solamente para hacer ejercicio, pero en 1965 empezó a mostrar sus dotes mientras era conscripto en el Servicio Militar.

“Un domingo, el Mayor Zepeda realizó tres pruebas de dos kilómetros para sacar a los mejores atletas, y las tres las gané. El Mayor Zepeda le dijo al entrenador Ramón Vega ‘ese flaco corre bien, entrénalo, porque parece saeta’, y de ahí nació el apodo que ponía en mis camisetas, pero con Z”, comentael hombre que tuvo la oportunidad de estudiar solamente hasta sexto año de primaria, por lo que desde temprana edad se inició en el negocio de frutas y verduras, e incluso muchos años trabajó como fotógrafo.

Con esa selección del Servicio Militar, Jorge participó en un nacional en las distancias de tres y cinco mil metros planos en el estadio de Magdalena Michuca, en la Ciudad de México.

Ramón Vega, José López e Ignacio Romero, ya fallecidos, así como Refugio Trujillo y Armando “Mister” Soto, son los atletas con los que Camacho se daba tremendos agarrones en las competencias locales en aquella década de los 60’s.

El “Saeta” recuerda que ganó en tres ocasiones las carreras de los ejidos Jiquilpan y Primero de Mayo, y en 1965, siendo un corredor de primer año, finalizó en cuarto lugar en la competida prueba de 21 kilómetros de Los Mochis a la Villa de Ahome.

En Mazatlán se agenció un excelente segundo lugar en la carrera de 10 kilómetros que se llevó el entonces olímpico Eligio Galicia, de la Ciudad de México, y en 1968 fue ganador de la categoría Veteranos (30-40 años) de la primera edición de la Carrera Rotaria de la Amistad.

El 7 de julio de 1968 fue cuarto lugar en la pedestre de 30 kilómetros de San Francisco del Oro, Chihuahua, donde acudió junto a Ramón Vega y “Cuco” Trujillo, patrocinados por Billy Aguirre, ganando el primer lugar por equipos.

También tuvo participaciones en un Nacional en Veracruz de tres mil y cinco mil metros, conquistando un noveno lugar, en otro nacional en el Tecnológico de Monterrey, en Culiacán intervino en los cuatro mil 200 metros de la Carrera de la Juventud, y por otra parte compitió en la Carrera de Ascenso y Descenso del Cerro de la Memoria de 10 mil metros, cuya meta era el estadio Emilio Ibarra Almada, quien lo apoyó en las múltiples competencias en Sinaloa y Sonora.

Cuando se aprestaba a participar nuevamente en San Francisco del Oro, Chihuahua, en carrera programada el 7 de julio de 1969, el 30 de junio sufrió un accidente que lo mantuvo en coma dos días. Regresó a las competencias cinco años después (1974) en la Carrera Rotaria de la Amistad, ya en la categoría Veteranos.

En 1979 le dijo adiós a las competencias para dedicarse a su negocio de frutas y verduras.

En total, don Jorge Camacho conquistó 35 trofeos en su paso por las competencias pedestres, además de haber recibido el 7 de septiembre de 1985 un merecido reconocimiento en el marco de la sexta edición de la Carrera Pedestre Uniformes y Deportes Reyes, tal y como sucederá el próximo 15 de septiembre en la edición 57 de la Carrera de la Independencia